Będzie SODIR 3.0 - PFRON wprowadza zmiany w systemie obsługi dofinansowań i refundacji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Będzie nowa wersja SODIR 3.0. PFRON wprowadza zmiany w systemie obsługi dofinansowań i refundacji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Aktualny SODIR 2.0 działa już 20 lat. Co znajdzie się nowego w systemie?

SODiR 3.0 – System Obsługi Dofinansowań i Refundacji

Strategicznym narzędziem realizacji misji PFRON jest obecnie między innymi System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), szczególnie w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

REKLAMA

REKLAMA

SODIR 2.0 działa 20 lat

SODiR 2.0, z którego obecnie korzysta Fundusz, został uruchomiony w 2004 roku i przez ponad 20 lat wspiera procesy finansowe PFRON związane z dofinansowaniami i refundacjami. Jednakże, mimo wielokrotnych zmian technicznych i dostosowań do zmieniających się przepisów prawa, przestaje on odpowiadać współczesnym standardom systemów informatycznych. Skutkuje to wysokimi kosztami utrzymania i trudnościami w obsłudze.

Zmiany w SODiR 3.0

Projekt, który PFRON uruchomił w zeszłym roku, ma odpowiedzieć na to wyzwanie i doprowadzić do stworzenia nowoczesnego systemu podnoszącego poziom e-usług. SODiR 3.0 będzie kontynuacją i rozszerzeniem funkcjonalności SODiR 2.0. Wyeliminuje jednak jego niedoskonałości i wprowadzi nowe możliwości dla wszystkich użytkowników.

Ma być nowoczesny, przyjazny i intuicyjny w obsłudze, co znacząco ułatwi składanie wniosków i pozyskiwanie środków przez klientów PFRON. Jest to szczególnie ważne dla pracodawców i wszystkich osób z niepełnosprawnościami – zarówno pracowników, jak i tych, które prowadzą działalność gospodarczą czy rolniczą. Będzie budowany według światowego standardu WCAG 2.2 AA, żeby każdy mógł z niego łatwo korzystać – niezależnie od tego, jaką ma niepełnosprawność.

REKLAMA

SODiR 3.0 będzie oparty na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, takich jak otwarte technologie (open-source). Zmniejszy to koszty utrzymania i zależność od dostawców oraz pozwoli na szybkie i elastyczne dostosowywanie się do dynamicznych zmian prawnych i organizacyjnych. Będzie również lepiej zintegrowany z innymi systemami informatycznymi, co usprawni użytkownikom korzystanie z nowych usług.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowoczesny system SODIR 3.0

Projekt zostanie w prawie 80 procentach sfinansowany ze środków unijnych, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Pozostała kwota to współfinansowanie krajowe ze środków Budżetu Państwa. SODiR 3.0 wpisuje się w cele FERC, koncentrując się na zaawansowanych usługach cyfrowych. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFRR.CP1.II, który zakłada czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Dzięki SODiR 3.0, PFRON będzie mógł oferować e-usługi na 5. poziomie dojrzałości cyfrowej (personalizacja), wspierając ponad 30 tysięcy pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami oraz ponad 230 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. System będzie dostępny online, spersonalizowany i skoncentrowany na potrzebach różnych grup użytkowników, co znacząco ułatwi proces uzyskiwania wsparcia.

Kiedy zostanie uruchomiony SODIR 3.0?

Fundusz planuje uruchomić SODiR 3.0 w 2028 roku. Odpowiednio wcześniej udostępni nieodpłatne szkolenia dla użytkowników, by zapewnić komfortowe przejście do nowego systemu. Do czasu uruchomienia SODiR 3.0, obecny system będzie działał bez zmian, a jego użytkownicy nie będą musieli podejmować żadnych dodatkowych działań.