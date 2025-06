Dodatkowy urlop pracownika z niepełnosprawnością do zmiany

Tak wynika z informacji, które przekazał Piotr Cieszewski, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowy urlop z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

Aktualnie prawo do 10 dni takiego urlopu nabywa się po roku od uzyskania orzeczenia. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

W Sejmie propozycja zmian

Do Sejmu wpłynęła petycja, by pracownik z niepełnosprawnością mógł korzystać z dodatkowego urlopu już w pierwszym roku, w którym wydano orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pisaliśmy o tym w artykule pt. Dodatkowy urlop dla pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Są warunki i apel o zmianę przepisów

Podczas posiedzenia Komisji do Spraw Petycji 4 czerwca 2025 r., Piotr Cieszewski zapewniał, iż ministerstwo nie wyklucza zmian i przychyla się do tego kierunku, jednak chce, by dodatkowy urlop był przyznawany tak samo proporcjonalnie jak urlop wypoczynkowy.

Przypomnijmy, iż zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

MRPiPS: Dodatkowy urlop w pierwszym roku, ale nie od razu 10 dni

„Nie jest to absolutnie stanowisko przeciwne osobom z niepełnosprawnościami tylko staramy się na to spojrzeć bardzo szeroko, żeby zbyt dużymi uprawnieniami nie utrudnić osobie z niepełnosprawnością pozyskiwania pracy” – podkreślał Cieszewski. I argumentował, iż świadomość tego, że pracownik z niepełnosprawnością ma do wykorzystania od razu 10 dni dodatkowego urlopu może być negatywnie odbierana przez pracodawców.

Biorąc jednak pod uwagę potrzeby pracownika z niepełnosprawnością, nabywanie prawa do dodatkowych 10 dni urlopu dopiero po przepracowaniu roku – zdaniem Cieszewskiego – jest faktycznie niekorzystne.

Podobnego zdania była również sejmowa komisja, która zdecydowała o skierowaniu do resortu rodziny dezyderatu w tej sprawie. O tym czy i w jakim kształcie proponowane zmiany rzeczywiście zostaną wprowadzone przekonamy się wkrótce. O dalszych pracach będziemy informować na bieżąco.