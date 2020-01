Składka zdrowotna w 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w dniu 21 stycznia 2020 r. wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2019 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło zatem 5368,01 zł.

Z kolei podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 % tej sumy, czyli kwota 4026 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru.

Oznacza to, że składka zdrowotna w 2020 roku wynosi 362,34 zł. W porównaniu z rokiem 2019 jest to wzrost o 20,02 zł.

Składkę w nowej wysokości – 362,34 zł przedsiębiorcy opłacą w lutym 2020 r., regulując należności za styczeń 2020 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2020 roku wynosi 362,34 zł (w roku 2019 składka wynosiła 342,32 zł).

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 roku wynosi 4026 zł.

Wysokość wszystkich składek

O tym, jaka będzie wysokość składek ZUS decyduje kwota przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Zgodnie z założeniami projektu budżetu na 2020 r., w 2020 r. wzrośnie ona z kwoty 4765 zł do 5227 zł. Obecnie przedsiębiorcy opłacają składki od zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż 60 procent średniego wynagrodzenia. W 2020 roku jest to – zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej kwota 3136,20 zł.

Ile wynosi składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa i fundusz pracy w 2020 r.?

• składka emerytalna - 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)

• składka rentowa - 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)

• składka chorobowa - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

• składka wypadkowa - 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)

• składka na Fundusz Pracy - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

Łącznie przedsiębiorcy zapłacą 1431,48 zł miesięcznie. To aż o 114,51 zł więcej niż w 2019 roku.

Składka zdrowotna do odliczenia za 2020 r.

Podatnik ma prawo do odliczenia 7,75% z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w ramach rozliczeń podatku od osób fizycznych. Oznacza to, że odliczeniu podlega kwota 312,02 zł miesięcznie.

Preferencyjny ZUS

Wyższe składki zapłacą również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą i korzystające z preferencji w płaceniu ZUS.

- składka emerytalna wyniesie 152,26 zł,

- składka rentowa 62,40 zł,

- składka chorobowa 19,11 zł,

- składka wypadkowa 13,03 zł.

Razem to 246,80 zł

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Łącznie ze składką zdrowotną, firmy z preferencyjnym ZUS-em zapłacą 609,14 zł.