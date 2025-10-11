Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej? Oczywiście prym wiodą duże polskie miasta, ale są też i te mniejsze, które mogą zaskoczyć. Zarobki zależą oczywiście od doświadczenia, kwalifikacji ale też co istotne - formy umowy. Wciąć na kontrakcie B2B - mając własną działalność - można zarobić najwięcej. Poniżej przedstawiamy raport, który szczegółowo opisuje aktualną sytuację na rynku pracy.

Łódź, Katowice, Kraków, Warszawa z najwyższymi pensjami, zaskakująco wysoko jest też Opole. Nowa analiza polskiego rynku pracy

Najwięcej ogłoszeń o pracy w trybach stacjonarnym i hybrydowym dotyczy zatrudnienia w Warszawie, ale to Kraków i Opole oferują najwyższe pensje, jak wynika z nowej analizy No Fluff Jobs. Mediana górnych widełek w tych miastach to nawet 30,2 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B. Początkujący kandydaci i kandydatki najwięcej mogą zarobić w Łodzi, a osoby ze średnim doświadczeniem – w Katowicach. W analizowanych miastach w 3. kwartale 2025 r. opublikowano o 40 proc. więcej ofert pracy hybrydowej niż stacjonarnej. Chociaż najwięcej ofert pracy w trybie hybrydowym lub stacjonarnym jest dostępnych w Warszawie, to wcale nie w stolicy kandydaci i kandydatki mogą liczyć na największe zarobki.

Ważne Najwyższą medianę górnych widełek wynagrodzenia, sięgającą 30,2 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B, można obecnie znaleźć w ogłoszeniach kierowanych do najbardziej doświadczonych pracowników w Krakowie i w Opolu.

To dane z najnowszej analizy ofert pracy w dużych polskich miastach od No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami, który od 11 lat ułatwia kandydatom i kandydatkom znalezienie pracy dopasowanej do ich oczekiwań finansowych.

Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej?

Osoby początkujące na rynku pracy na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć w Łodzi (mediana górnych widełek to 10 tys. zł netto + VAT na kontrakcie B2B), a kandydaci i kandydatki o średnim poziomie doświadczenia – w Katowicach (mediana górnych widełek to 27 tys. zł netto + VAT na kontrakcie B2B). W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zarobki są niższe i mniej zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi miastami.

W Warszawie osoby początkujące na rynku pracy mogą liczyć na najwyższe w Polsce wynagrodzenia na etacie (mediana górnych widełek to 8 tys. zł brutto ). Najwięcej zarobią też osoby na najwyższym poziomie doświadczenia (mediana górnych widełek – 24 tys. zł brutto ).

osoby początkujące na rynku pracy mogą liczyć na najwyższe w Polsce wynagrodzenia na etacie (mediana górnych widełek to ). Najwięcej zarobią też osoby na najwyższym poziomie doświadczenia (mediana górnych widełek – ). Natomiast w przypadku specjalistów i specjalistek o średnim poziomie doświadczenia pod tym względem przoduje Kraków – mediana górnych widełek wynosi 16 tys. zł brutto.

Analizując oferowane zarobki w największych polskich miastach, wyraźnie widzimy, że atrakcyjne stawki to już nie jest tylko domena Krakowa i Warszawy. W zależności od kategorii, poziomu doświadczenia czy trybu pracy, wysoko w rankingach pojawiają się także np. Katowice, Łódź czy Opole – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs. – Interesujące jest też, że to nie tryb pracy determinuje wysokość wynagrodzenia. Co prawda stawki w ofertach pracy zdalnej są często w topie, ale są porównywalne z wynagrodzeniami proponowanymi w pracy stacjonarnej czy hybrydowej w konkretnych lokalizacjach. O różnicach w oferowanych pensjach decydować mogą niuanse np. polityka wynagrodzeniowa firmy, branża, w jakiej ta działa, typy proponowanych umów.

Niezależnie od lokalizacji nie widać istotnej różnicy w wysokości wynagrodzeń między trybem stacjonarnym i hybrydowym

Niezależnie od lokalizacji nie widać istotnej różnicy w wysokości wynagrodzeń między trybem stacjonarnym i hybrydowym. Na kontrakcie B2B najwyższa mediana górnych widełek zarobków wynosi 30,2 tys. zł netto (+ VAT) w przypadku pracy stacjonarnej (Kraków) i 30,7 tys. zł netto (+ VAT) w przypadku pracy hybrydowej (również w Krakowie). Z kolei na etacie najwyższe mediany górnych widełek proponowanych pensji wynoszą 25 tys. zł brutto w przypadku pracy stacjonarnej (Kraków) i 24 tys. zł brutto w przypadku pracy hybrydowej (Warszawa).

Praca zdalna? Mniej ofert i niższe wynagrodzenia

Możliwość pracy całkowicie zdalnej w poddanych analizie miastach pojawiała się w 3. kwartale 2025 roku w ogłoszeniach niemal dwukrotnie rzadziej niż tryby hybrydowy i zdalny. Niższe są też oferowane w tym trybie wynagrodzenia – mediana górnych widełek to 27 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B oraz do 22,5 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Ważne W analizowanych miastach w 3. kwartale tego roku opublikowano o ok. 40 proc. więcej ofert pracy hybrydowej niż stacjonarnej. Łódź jest jedynym miastem, w którym liczba ogłoszeń wymagających pracy wyłącznie z biura jest wyższa niż tych z dostępnością trybu mieszanego.

Źródło: No Fluff Jobs to portal z ogłoszeniami o pracy w IT, marketingu, sprzedaży, finansach, HR i innych branżach. Tu kandydaci i kandydatki zawsze mogą sprawdzić, czy oferta pasuje im pod kątem finansowym. Firma działa od 2014 roku i od początku istnienia jej główną misją jest szerzenie transparentności na rynku pracy. Ważna jest dla niej pomoc kandydującym w szukaniu wymarzonej pracy, ale także ułatwienie firmom znalezienia najbardziej dopasowanych do nich specjalistów i specjalistek.