Składka zdrowotna 2021

Ile wynosi?

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 stycznia 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2020 r. wyniosło 5656,51 zł. Kwota ta ma znaczenie przy obliczaniu składki zdrowotnej w 2021 r. Za jej pomocą ustala się dolną granicę podstawy wymiaru składki zdrowotnej osób objętych ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników jako prowadzące działalność pozarolniczą lub osobami współpracującymi.

Aby obliczyć wysokość składki zdrowotnej, należy podaną przez Prezesa GUS kwotę pomnożyć przez 75%, co daje wynik 4242,38 zł. Jest to więc podstawa wymiaru składki zdrowotnej na rok 2021. Składka zdrowotna to natomiast 9% podstawy wymiaru, a więc 9% z 4242,38 zł, co wynosi 381,81 zł.

Kiedy?

Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości należy opłacić już w lutym 2021 r. Obowiązuje ona za okres od stycznia do grudnia 2021 r.

Składki ZUS 2021

