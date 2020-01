Mały ZUS plus 2020 - jak zgłosić do ubezpieczeń, dokumenty

Jeśli chcesz korzystać z „małego ZUS plus”, a korzystałeś z ”małego ZUS” w 2019 r. i w styczniu 2020 r. to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.

Jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus ”, a nie korzystałeś z ”małego ZUS” w 2019 r. i w styczniu 2020 r. to zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.