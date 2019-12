Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy - niezbędny wniosek

Każdy może zachorować. Nie ważne czy jest pracownikiem czy pracodawcą. Przedsiębiorca, który opłaca składki za siebie musi pamiętać, że zwolnienie lekarskie nie jest jednoznaczne z wypłatą zasiłku. Trzeba jeszcze złożyć wniosek do ZUS. Przedsiębiorcy, którzy wypłacają zasiłki pracownikom mogą natomiast pomniejszyć składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę wypłaconych świadczeń.

Jesteś przedsiębiorcą i zachorowałeś? Jeśli podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, a dobrowolnie chorobowemu to możesz korzystać ze świadczeń w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a także w razie choroby, opieki nad chorym członkiem rodziny i macierzyństwa. Świadczenie wypłaci ZUS. Musisz jednak pamiętać, że by otrzymać zasiłek potrzebny jest wniosek na druku Z-3b. Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS możesz ten wniosek wypełnić i przesłać do urzędu elektronicznie. Jest on też dostępny na stronie www.zus.pl. w wersji do wypełnienia i wydrukowania.

Przedsiębiorca może być też płatnikiem zasiłków. Dzieje się tak, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób. Wypłaca je wtedy pracownikom w czasie ubezpieczenia, np. zatrudnionym w ramach umowy o pracę. Jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego 20 osób lub mniej to zasiłki wypłaca ZUS. Liczbę ubezpieczonych ustala się na cały rok kalendarzowy. Aby to zrobić, trzeba przyjąć liczbę ubezpieczonych na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Jeżeli tego dnia nikt nie był zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego, to uwzględnia się liczbę ubezpieczonych w pierwszym miesiącu zgłoszenia.

Jeżeli płatnik wypłaca zasiłki swoim ubezpieczonym, to pomniejsza opłacane do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne o ich kwotę. Nie może jednak pomniejszyć składek o zasiłki, których wypłata była bezpodstawna. Wypłacone zasiłki płatnik rozlicza w składanych do ZUS dokumentach: imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

