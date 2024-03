Powierzenie pracownikowi innej pracy – bez wypowiedzenia zmieniającego (WZÓR)

Zwykle powierzenie pracownikowi wykonywania pracy innej niż określona w umowie o pracę wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Są jednak sytuacje, gdy wypowiedzenie warunków pracy i płacy nie jest konieczne.

Warunki umożliwiające powierzenie innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego

Umowa o pracę określa rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Pracodawca może jednak powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę. Nie wymaga to wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy, jeżeli powierzenie innej pracy:

zachodzi w przypadku uzasadnionej potrzeby pracodawcy,

następuje na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym,

nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika,

odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Powyższe warunki dopuszczające powierzenie pracownikowi innej pracy muszą zachodzić łącznie.

Uzasadniona potrzeba pracodawcy

Powierzenie pracownikowi innej pracę niż określona w umowie o pracę musi być związane z uzasadnionymi potrzebami pracodawcy. Kodeks pracy nie wyjaśnia, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Przyjmuje się, że oznacza to uzasadnione potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej, do pracy w której pracownik został skierowany (wyrok Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 1979 r., I PR 55/79).

W przepisach nie wskazano, z jakiej szczególnej sytuacji wynikają potrzeby pracodawcy. W związku z tym czasowe powierzenie innej pracy może być związane z organizacją pracy, na przykład w przypadku okresowych zwiększeń zadań lub różnego rodzaju absencji pracowników.

Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, że uzasadnione potrzeby pracodawcy muszą leżeć po jego stronie. Zatem pracodawca nie może powierzyć innej pracy, jeśli przyczyny leżą po stronie pracownika, np. z powodów zdrowotnych.

Okres wykonywania innej pracy

Powierzona pracownikowi inna praca nie może być wykonywana przez niego dłużej niż przez 3 miesiące w danym roku kalendarzowym.

Z uprawnienia do czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy pracodawca może skorzystać jednorazowo lub wielokrotnie – ważne jest, aby łączny czas powierzenia innej pracy nie przekroczył 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

W praktyce często korzysta się z tej możliwości na przełomie roku. W takim przypadku pracownik wykonuje inną pracę przez ostatnie 3 miesiące roku, a następnie przez 3 pierwsze miesiące nowego roku. W sumie zatem może wykonywać inną pracę łącznie przez pół roku.

Wynagrodzenie pracownika

W okresie wykonywania innej pracy pracodawca nie ma prawa do obniżenia pracownikowi wynagrodzenia, nawet jeśli pracownicy wykonujący tę samą pracę zarabiają mniej.

Tak więc w tym okresie konieczne jest utrzymanie wynagrodzenia za pracę pracownika w dotychczasowej wysokości. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby pracownik w okresie wykonywania innej pracy zarabiał więcej niż na dotychczasowym stanowisku.

Praca zgodna z kwalifikacjami

Kolejną przesłanką do czasowego powierzenia innej pracy pracownikowi jest okoliczność, że praca będzie odpowiadała kwalifikacjom pracownika. Wymóg ten oznacza, że powierzona pracownikowi praca nie może być poniżej jego kwalifikacji lub wykraczającą poza jego kwalifikacje.

Powierzenie wykonywania innej pracy poniżej kwalifikacji może być uznane za naruszenie przez pracodawcę godności pracownika. Odmowa wykonania takiej pracy nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika wskutek ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych.

Wydanie polecenia wykonywania innej pracy

Polecenie pracodawcy czasowego wykonywania przez pracownika innej pracy nie wymaga zachowania formy pisemnej. Pracodawca może wydać pracownikowi ustne polecenie. Jednak dla celów dowodowych zalecane jest wydanie pracownikowi takiego polecenia w formie pisemnej.

Wzór powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy

Wrocław, 14 marca 2024 r. PRO-GLEB Sp. z o.o. 50-014 Wrocław ul. Pachnąca 10 Powierzenie pracownikowi innej pracy Na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy, ze względu na uzasadnione potrzeby pracodawcy, powierzam Panu Tadeuszowi Kazałce, zatrudnionemu w dziale technicznym na stanowisku elektryka, tymczasowe wykonywanie pracy na stanowisku mechanika w okresie od dnia 2 kwietnia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. Przeniesienie nie powoduje zmiany dotychczasowego wynagrodzenia. Stefan Bączek (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy) Potwierdzam zapoznanie się z treścią dokumentu: 14 marca 2024 r. Tadeusz Kazałka (data i podpis pracownika)

