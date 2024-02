Działalność socjalna. Wczasy pod gruszą – dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS to najpopularniejsze świadczenie socjalne

Wczasy pod gruszą to jedna z form działalności socjalnej. Polega na dofinansowaniu wypoczynku pracowników ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wczasy pod gruszą powinny być wsparciem dla pracowników w gorszej sytuacji materialnej.

Kto tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dofinansowanie do wypoczynku, czyli tzw. wczasy pod gruszą, to świadczenie wypłacane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Autopromocja

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzą:

pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników,

pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (chyba że podjęli decyzję o nieutworzeniu funduszu).

Na wniosek zakładowej organizacji związkowej ZFŚS tworzą także pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Regulamin ZFŚS

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ZFŚS. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Regulamin ZFŚS powinien określać, kto może liczyć na świadczenia w ramach funduszu. Mogą to być pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo regulamin powinien też precyzować warunki otrzymania świadczenia. Powinien przy tym uwzględniać generalną zasadę, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS zależy od kryteriów socjalnych - czyli od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Warunki przyznania dofinansowania do wypoczynku

Każdy pracodawca tworzący ZFŚS może zdecydować, co konkretnie zaoferuje pracownikom w ramach tego funduszu – może to być np. dofinansowanie do wypoczynku pracownika zorganizowanego przez niego we własnym zakresie: np. wyjazdu na zorganizowaną wycieczkę, wyjazdu gdzieś „na własną rękę”, bądź zostanie w domu i spędzenie urlopu „pod gruszą”. Nie ma znaczenia, kiedy w danym roku pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy ani to, jak go spędzi.

W takiej sytuacji regulamin ZFŚS powinien określać m.in.:

wymagania wobec pracowników, którzy chcieliby otrzymać dofinansowanie, np. wysokość dochodu netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym - pracownik powinien złożyć oświadczenie o swojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.Na jego podstawie pracodawca określi wysokość wczasów pod gruszą.

wysokość dofinansowania, przy czym o wysokości przyznanego świadczenia powinny decydować kryteria socjalne, ustalone na podstawie oświadczenia pracownika (w praktyce oznacza to, że kwoty wypłacane pracownikom mogą się od siebie różnić),

częstotliwość wypłat świadczenia,

wymiar nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, który pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie do wypoczynku.

Dofinansowanie do wypoczynku w formie wczasów pod gruszą wypłacone ze środków ZFŚS podlega zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Ponadto, jeżeli pracodawca ze środków ZFŚS dofinansowuje wyłącznie wypoczynek w postaci wczasów pod gruszą, takie świadczenie może być zwolnione z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej 1000 zł w roku podatkowym.

Podstawa prawna: