REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Pracownik - rodzic » Mamo, czy znasz swoje prawa pracownicze? Lista 20 uprawnień kobiety w pracy

Mamo, czy znasz swoje prawa pracownicze? Lista 20 uprawnień kobiety w pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 maja 2026, 10:44
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dzień matki mamy 2025 26 maja kiedy prawa w pracy uprawnienia
Mamo, czy znasz swoje prawa pracownicze? Lista 20 uprawnień kobiety w pracy
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Z okazji Dnia Matki wyliczamy uprawnienia pracownicze, jakie przysługują kobietom w pracy w 2026 r. Nie wszystkie prawa są znane i wykorzystywane. Oto lista 20. najważniejszych. Wymieniamy również uprawnienia spoza prawa pracy.

Kiedy jest Dzień Matki?

W Polsce Dzień Matki obchodzony jest każdego roku 26 maja. Warto zaznaczyć, że mimo iż święto to obchodzone jest na całym świecie, data Dnia Matki zależy od danego kraju. Najwięcej państw świętuje w drugą niedzielę maja - np.  USA , Austria, Australia, Brazylia, Kanada, Chorwacja, Grecja, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Turcja, Ukraina. Natomiast Dzień Matki w UK to zawsze czwarta niedziela Wielkiego Postu, w Hiszpanii - pierwsza niedziela maja, we Francji czy w Szwecji ostatnia niedziela maja (jeśli wypada wtedy Święto Zesłania Ducha Świętego to Dzień Matki przypada na pierwszą niedzielę czerwca), w Argentynie to trzecia niedziela października, a w Rosji ostatnia niedziela listopada.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Co ciekawe, Polska jako jedyny kraj obchodzi Dzień Matki 26 maja.

Zobacz także: Kalkulator dat

Dzień Matki 2026

W 20256 r. Dzień Matki czyli 26 maja wypada we wtorek. Warto więc odpowiednio zaplanować weekend 23-24 lub 30-31 maja. Można wybrać się do mamy z życzeniami, zabrać mamę do restauracji, zrobić niespodziankę lub umówić się na wspólny wyjazd weekendowy.

Zobacz również:

Uprawnienia matki w pracy

Święto wszystkich mam stanowi wyraz szacunku i wdzięczności za trud włożony w wychowywanie dzieci. W związku z tym warto przywołać w tym miejscu prawa, jakie przysługują wszystkim mamom w pracy. Kodeks pracy przewiduje cały dział poświęcony uprawnieniom rodzicielskim "Uprawnienia pracowników  związane z rodzicielstwem". Jakie prawa ma mama w pracy lub przyszła mama w pracy?

REKLAMA

  1. prawo do urlopu macierzyńskiego (można go rozpocząć nawet przed porodem)
  2. prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  3. prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego
  4. prawo do urlopu rodzicielskiego
  5. prawo do zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  6. prawo do zasiłku opiekuńczego
  7. prawo do urlopu wychowawczego
  8. prawo do skrócenia wymiaru czasu pracy dla mamy uprawnionej do urlopu wychowawczego
  9. prawo do przerw na karmienia dziecka piersią
  10. prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą (jeśli nie mogą być wykonane po pracy)
  11. prawo do 2 dni wolnych od pracy w ciągu roku kalendarzowego na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia
  12. prawo do urlopu okolicznościowego w przypadku ślubu dziecka
  13. prawo do urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci dziecka
  14. prawo do przedłużenia umowy do dnia porodu (gdyby umowa o pracę miała rozwiązać się w trakcie ciąży pracownicy)
  15. prawo do niewykonywania w czasie ciąży prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
  16. prawo do wykonywania pracy w niższym wymiarze czasu pracy w czasie ciąży, np. przy komputerze
  17. prawo do odmowy wykonywania pracy w czasie ciąży w nocy i po godzinach (także mamy, które opiekują się dziećmi do 4. roku życia)
  18. prawo do odmowy wykonywania pracy w czasie ciąży poza stałym miejscem pracy i w systemie przerywanego czasu pracy (także mamy, które opiekują się dziećmi do 4. roku życia)
  19. prawo do pracy zdalnej na preferencyjnych warunkach w przypadku wychowywania dziecka do 4. roku życia
  20. prawo do elastycznej organizacji czasu pracy w przypadku wychowywania dziecka do 8. roku życia

Zobacz również: Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Inne uprawnienia matek

Spoza prawa pracy można wymienić jeszcze wiele innych uprawnień, z  których mogą korzystać mamy. Warto wymienić kilka z nich:

  • świadczenie wychowawcze 800+ (faktycznie jest to świadczenie dla dziecka)
  • świadczenie Dobry Start czyli tzw. 300+ (na wyprawkę szkolną)
  • becikowe (za urodzenie dziecka)
  • zasiłek rodzinny (przy niskich dochodach)
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu  rozpoczęcia roku szkolnego
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • ulgi podatkowe
  • Karta Dużej Rodziny
  • emerytura matczyna czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające
Zobacz również:
Powiązane
Zakazy dla pracodawcy dotyczące kobiet w ciąży i karmiących piersią [Kodeks pracy]
Zakazy dla pracodawcy dotyczące kobiet w ciąży i karmiących piersią [Kodeks pracy]
Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń
Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń
10 oryginalnych życzeń na Dzień Matki
10 oryginalnych życzeń na Dzień Matki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
26 maja 2026

W I kwartale 2026 r. liczba pracujących spadła o 109 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba osób biernych zawodowo. Najwyższe bezrobocie wciąż dotyka młodych – stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła aż 12,5%. Sprawdź najważniejsze dane z najnowszego badania GUS.
Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
26 maja 2026

Zbliża się termin składania do ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie.
9 tygodni urlopu tylko dla ojca. Dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy
25 maja 2026

9 tygodni urlopu tylko dla ojca - to prawo przysługuje od kwietnia 2023 r. Nadal jednak niewielu pracowników-ojców zna swoje uprawnienia. Tymczasem dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy. Tego urlopu nie da się przenieść na matkę, a szkoda zrezygnować.
Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców
25 maja 2026

Z okazji Dnia Matki 2026 ZUS przygotował poradnik dla rodziców. Odpowiada na wiele pytań dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, działalności gospodarczej, zlecenia, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, świadczeń przysługujących przed porodem i po narodzinach dziecka. Udziela też wskazówek, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. ZUS założył również specjalną skrzynkę pocztową dla rodziców do zadawania pytań w sprawach indywidualnych.

REKLAMA

Dodatkowe pieniądze od pracodawcy za urlop w okresie Bożego Ciała 2026 r. Czym są wczasy pod gruszą?
26 maja 2026

Boże Ciało w 2026 r. wypada 4 czerwca. Jeśli pracownik wykorzystuje dłuższy urlop w tym okresie, może skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą. To dodatkowe pieniądze od pracodawcy za wykorzystanie z reguły 14 dni kalendarzowych z rzędu urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, czy funkcjonuje w firmie.
Odprawa pośmiertna czy odszkodowanie? Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika
25 maja 2026

Wraz ze śmiercią pracownika wygasa jego stosunek pracy. Powoduje to powstanie obowiązku rozliczenia się pracodawcy z rodziną zmarłego. Z czego pracodawca musi się rozliczyć? Kto jest uprawniony do praw majątkowych po pracowniku?
Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. [Pytania, odpowiedzi, przykłady]
22 maja 2026

Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. - prawo pracy w pigułce. Każdy pracownik i pracodawca powinien znać te pytania, odpowiedzi. Warto przyswoić te przepisy na konkretnych przykładach.
Pracujesz na świadczeniu przedemerytalnym? W tym roku termin na rozliczenie się z ZUS jest dłuższy
26 maja 2026

Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z ZUS. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłat świadczenia.

REKLAMA

45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS
21 maja 2026

Ponad 45,6 tys. płatników otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS - czy ZUS automatycznie utworzył wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R)? Co dalej?
Nawet 2140,68 zł miesięcznie - tyle od 1 czerwca wyniesie zasiłek dla bezrobotnych
26 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 r. zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest co roku waloryzowane i nowa kwota będzie obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Jakie warunki powinny być spełnione, żeby uzyskać zasiłek?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA