Strona główna » Kadry » Urlopy » Macierzyński » Urlop adopcyjny 2026. Adopcja dziecka i wszystkie urlopy przysługujące rodzicom adopcyjnym

Urlop adopcyjny 2026. Adopcja dziecka i wszystkie urlopy przysługujące rodzicom adopcyjnym

09 lutego 2026, 10:15
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
adopcja dziecka urlop urlopy dla rodziców adopcyjnych urlop adopcyjny kodeks pracy
Adopcja dziecka - jakie urlopy dla rodziców adopcyjnych?Kodeks pracy 2026 - urlop adopcyjny
Shutterstock

Urlop adopcyjny to skrótowa nazwa urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. To urlop macierzyński na dziecko adoptowane lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (nie dotyczy zawodowych rodzin zastępczych). Oto wszystkie urlopy, które w 2026 r. należą się po adopcji dziecka lub dzieci. Gwarantuje je Kodeks pracy.

Urlopy dla rodziców adopcyjnych

Rodzice, którzy adoptują dziecko, mają prawo do odpowiedników urlopów przysługujących rodzicom biologicznym:

  • macierzyńskiego,
  • uzupełniającego,
  • rodzicielskiego,
  • wychowawczego,
  • ojcowskiego,
  • 2 dni (lub 16 godzin) zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem.

Jaki jest wymiar tych urlopów i czy są płatne? Najważniejsze informacje dotyczące urlopów znajdują się poniżej. Mimo iż urlop adopcyjny dotyczy również rodzin zastępczych niezawodowych, w niniejszym artykule omówione zostaną wyłącznie uprawnienia osób przyjmujących dziecko na wychowanie, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.

Ile wynosi urlop adopcyjny?

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 183 Kodeksu pracy) przysługuje pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie oraz wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienia dziecka. Z urlopu może korzystać albo matka, albo ojciec. Nie ma możliwości jednoczesnego korzystania z urlopu przez rodziców. Ile trwa urlop dla rodziców adoptujących dziecko? Długość urlopu uzależniona jest od liczby adoptowanych dzieci i wynosi odpowiednio:

  • 20 tygodni - adopcja jednego dziecka,
  • 31 tygodni – jednoczesna adopcja dwojga dzieci,
  • 33 tygodni – jednoczesna adopcja trojga dzieci,
  • 35 tygodni – jednoczesna adopcja czworga dzieci,
  • 37 tygodni – jednoczesna adopcja pięciorga i więcej dzieci

- maksymalnie do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Jeśli po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecko ukończy 14 lat, rodzic może skorzystać z minimalnego wymiaru 9 tygodni urlopu.

Wniosek o urlop adopcyjny

Wniosek o urlop adopcyjny składa się na piśmie (forma papierowa lub elektroniczna). Należy zrobić to w terminie 7 dni od dnia wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia. Urlop rozpoczyna się w terminie wskazanym we wniosku, ale nie może być to termin późniejszy niż 21 dni od dnia wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia. Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do przyjęcia wniosku.

Ważne

Do urlopu adopcyjnego stosuje się przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego. Różnicą jest możliwość korzystania z tego urlopu na tych samych zasadach przez ojca i przez matkę. Przy rodzicach biologicznych zawsze pierwsza część urlopu musi być wykorzystana przez matkę. Rodzice adopcyjni nie są ograniczeni takimi wymogami.

Uzupełniający urlop macierzyński – adopcja dziecka

Uzupełniający urlop macierzyński to nowość w polskim systemie prawnym (art. 1802 Kodeksu pracy). Dotyczy rodziców wcześniaków, ale należy się również rodzicom adopcyjnym. Przedłuża urlop macierzyński (adopcyjny) o czas pobytu dziecka w szpitalu. Można starać się o urlop uzupełniający, gdy pobyt dziecka w szpitalu miał miejsce po przyjęciu dziecka na wychowanie.

Uzupełniający urlop macierzyński - adopcja dziecka, Kodeks pracy

INFORLEX

Powrót do pracy po urlopie adopcyjnym

Po powrocie z urlopu adopcyjnego przepisy prawa pracy obligują pracodawcę do przyjęcia pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeśli byłoby to niemożliwe, pracodawca musi przenieść pracownika do pracy na stanowisku równorzędnym z wcześniej zajmowanym. Oznacza to dalsze zatrudnienie na tak samo korzystnych warunkach, na podstawie których wykonywałby pracę, gdyby nie korzystał z urlopu.

Czy urlop adopcyjny jest płatny?

Tak, oczywiście. Urlop adopcyjny to odpowiednik urlopu macierzyńskiego. Tak samo przysługuje więc za ten czas zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Gdyby pracownik do 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu o przysposobienie dziecka złożył wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlop rodzicielski bezpośrednio po nim, zasiłek macierzyński za cały ten okres będzie uśredniony i wyniesie 81,5% podstawy wymiaru.

Urlop rodzicielski – adopcja dziecka

Rodzicom adopcyjnym przysługuje tak samo jak rodzicom biologicznym urlop rodzicielski. Jego wymiar zmienia się w zależności od liczby adoptowanych dzieci i wynosi odpowiednio:

  • 41 tygodni - adopcja jednego dziecka,
  • 43 tygodni – adopcja dwojga lub więcej dzieci,

- maksymalnie do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Jeśli pracownik przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego o przysposobienie, a następnie dziecko ukończy 14 rok życia, przysługuje 38 tygodni urlopu rodzicielskiego. Dłuższy będzie urlop rodzicielski w sytuacji adopcji dziecka z zaświadczeniem z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Urlop wyniesie wówczas odpowiednio:

  • 65 tygodni – adopcja jednego dziecka
  • 67 tygodni – adopcja dwojga lub więcej dzieci
  • 62 tygodni - adopcja dziecka w wieku do 7. roku życia albo dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10. roku życia

– maksymalnie do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Urlop rodzicielski można wykorzystać jednorazowo albo w maksymalnie 5 częściach. Więcej na temat urlopu rodzicielskiego (np. czy można łączyć go z pracą) można przeczytać w art. 1821a § 3–7 i art. 1821c–1821g Kodeksu pracy.

Urlop ojcowski – adopcja dziecka

Ojciec adopcyjny dziecka ma prawo także do urlopu ojcowskiego, który wynosi 2 tygodnie (Art. 1823 Kodeksu pracy). Do kiedy może skorzystać z tego uprawnienia? Ma na to czas do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Można wykorzystać go jednorazowo bądź w dwóch częściach po 1 tydzień. W celu otrzymania urlopu ojcowskiego konieczne jest złożenie wniosku w formie papierowej lub elektronicznej przez pracownika w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zaakceptowania wniosku. Za czas urlopu ojcowskiego należy się zasiłek macierzyński w wymiarze 100%.

Urlop wychowawczy – adopcja dziecka

Urlop wychowawczy to ostatni rodzaj urlopu, z którego mogą skorzystać rodzice adopcyjni dziecka. Na ten rodzaj urlopu decyduje się najmniej rodziców, ponieważ jest to urlop niepłatny. W przypadku adopcji dziecka obowiązują te same zasady jak dla rodziców adopcyjnych, które uregulowane są w art. 186 Kodeksu pracy. Przede wszystkim urlop ten przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy (także poprzednie okresy zatrudnienia). Jego celem jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Urlop wychowawczy wynosi do 36 miesięcy. Udziela się go maksymalnie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia bez względu na to w jakim wieku ostało adoptowane. Okres ten wydłuża się do 18 roku życia dziecka o kolejne 36 miesięcy w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w związku z czym dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Urlop wychowawczy - adopcja dziecka, Kodeks pracy

INFORLEX

Ważne

Rodzice adopcyjni mogą korzystać także z art. 188 Kodeksu pracy, a więc 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym. Dni te potocznie nazywane są "opieką na dziecko". Niewykorzystane w roku kalendarzowym nie przechodzą na kolejny. Warto więc pamiętać o skorzystaniu z tego uprawnienia.

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik dla pracodawcy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 1465)

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 937)

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 2780)

Źródło: INFOR
