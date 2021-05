Godziny pracy 2021 - ile godzin pracy wypada w poszczególnych miesiącach? Jak obliczyć godziny pracy?

Godziny pracy 2021 – tabela

Miesiąc 2021 r. Godziny pracy Święta wypadające w innym dniu niż niedziela Styczeń 152 2 Luty 160 - Marzec 184 - Kwiecień 168 1 Maj 152 2 Czerwiec 168 1 Lipiec 176 - Sierpień 176 - Wrzesień 176 - Październik 168 - Listopad 160 2 Grudzień 176 1

Jak obliczyć godziny pracy w miesiącu?

Jeden dzień pracy osoby pracującej na podstawie umowy o pracę czyli na etacie to co do zasady 8 godzin pracy. Tydzień pracy to 40 godzin pracy. Miesiąc pracy to natomiast 40 X liczba pełnych tygodni czyli 4 + 8 x liczba dni roboczych pozostałych do końca miesiąca. Otrzymany wynik należy pomniejszyć o święta, które wypadają z dniu innym niż niedziela. Każde święto to minus 8 godzin pracy. Ile godziny pracy wynoszą dla poszczególnych miesięcy 2021 r.?

Godziny pracy – styczeń 2021

W styczniu 2021 r. mamy pełne 4 tygodnie i 3 dodatkowe dni, z czego tylko jeden jest dniem roboczym. 40 x 4 + 8 = 168 godzin

Następnie należy odjąć święta wypadające w styczniu. Nowy Rok czyli 1 stycznia wypada w piątek i Święto Trzej Króli 6 stycznia wypada w środę. Wymiar czasy pracy w styczniu należy więc obniżyć o 16 godzin pracy. 168 – 16 = 152 godziny pracy

W styczniu 2021 są 152 godziny pracy.

Godziny pracy – luty 2021

W lutym 2021 r. mamy 4 pełne tygodnie bez dodatkowych dni, a więc 40 x 4 = 160 godzin pracy. W lutym nie ma żadnego święta ustawowo wolnego od pracy.

W lutym 2021 r. jest 160 godzin pracy.

Godziny pracy – marzec 2021

W marcu 2021 r. mamy 4 pełne tygodnie + 3 dodatkowe dni robocze. 40 x 4 + 8 x 3= 160 + 24 = 184 godziny pracy. W marcu nie wypada żadne święto.

W marcu 2021 są 184 godziny pracy.

Godziny pracy – kwiecień 2021

W kwietniu 2021 r. mamy 4 pełne tygodnie + 2 dni robocze, co daje obliczenie 40 x 4 + 8 x 2 = 160 + 16 = 176 godzin pracy. W kwietniu wypadają święta wielkanocne – 4 kwietnia czyli niedziela to I dzień Wielkiej Nocy, a więc nie odlicza się za tę niedzielę godzin pracy, a 5 kwietnia wypada II dzień Wielkiej Nocy i jest to poniedziałek. Za poniedziałek należy odliczyć 8 godzin pracy. 176 – 8 = 168 godzin pracy

W kwietniu 2021 jest 168 godzin pracy.

Godziny pracy – maj 2021

W maju mamy 4 pełne tygodnie + 3 dni – w tym jeden roboczy. 40 x 4 + 8 = 168 godzin pracy

Dodatkowo w maju mamy aż 3 święta, ale tylko dwa wypadają w dniu innym niż niedziela – 1 maja to sobota, 3 maja to poniedziałek, a 23 maja to niedziela. Obniżamy więc wymiar czasu pracy o 16 godzin.

W maju 2021 r. są 152 godziny pracy.

Godziny pracy – czerwiec 2021

W czerwcu 2021 r. mamy 4 pełne tygodnie i 2 dodatkowe dni robocze czyli 40 x 4 + 8 x 2= 176 godzin pracy. Boże Ciało wypadające zawsze w czwartek – w 2021 r. 3 czerwca – obniża czas pracy w tym miesiącu o 8 godzin.

W czerwcu 2021 r. jest 168 godzin pracy.

Godziny pracy – lipiec 2021

W lipcu 2021 r. mamy 4 pełne tygodnie + 3 dodatkowe dni – w tym 2 dni robocze. 40 x 4 + 8 x 2 = 176 godzin pracy

W lipcu nie ma żadnego święta, a więc nie obniża się uzyskanej liczby godzin pracy.

W lipcu 2021 r. jest 176 godzin pracy.

Godziny pracy – sierpień 2021

W sierpniu 2021 r. mamy 4 pełne tygodnie + 3 dodatkowe dni – w tym 2 robocze, a więc 40 x 4 + 8 x 2 = 176 godzin pracy

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia wypada w tym roku w niedzielę, dlatego nie obniża wymiaru czasu pracy.

W sierpniu 2021 r. jest 176 godzin pracy.

Godziny pracy – wrzesień 2021

We wrześniu 2021 r. mamy 4 pełne tygodnie pracy + dodatkowe 2 dni robocze. 40 x 4 + 8 x 2 = 176 godzin pracy

We wrześniu nie przypada żadne święto ustawowo wolne od pracy.

We wrześniu 2021 r. jest 176 godzin pracy.

Godziny pracy – październik 2021

W październiku 2021 r. mamy 4 pełne tygodnie + 3 dodatkowe dni – w tym 1 dzień roboczy. 40 x 4 + 8 = 168 godzin pracy

Nie ma w tym miesiącu żadnych świąt.

W październiku 2021 r. jest 168 godzin pracy.

Godziny pracy – listopad 2021

W listopadzie 2021 r. mamy 4 pełne tygodnie pracy + 2 dni robocze, co daje wynik 40 x 4 + 8 x 2 = 176 godzin pracy.

Jednak w listopadzie aż 2 święta wypadają w dniu innym niż niedziela – 1 listopada czyli Wszystkich Świętych to poniedziałek, a 11 listopada czyli Narodowe Święto Niepodległości to czwartek. Należy więc obniżyć wymiar czasu pracy o 16 godzin.

W listopadzie 2021 r. jest 160 godzin pracy.

Godziny pracy – grudzień 2021

W grudniu 2021 r. mamy 4 pełne tygodnie i 3 dodatkowe dni robocze. 40 x 4 + 8 x 3 = 184 godziny pracy.

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia wypada w sobotę 25 grudnia i obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Natomiast drugi dzień Bożego Narodzenia wypada w niedzielę, a więc nie obniża czasu pracy.

W grudniu 2021 r. jest 176 godzin pracy.

Godziny pracy 2021

W sumie w 2021 r. jest 252 dni pracy, a więc 2016 godzin pracy.