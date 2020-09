Dodatek za pracę w nocy w 2021 roku

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2021 roku

Zgodnie z art. 1517 § 1 Kodeksu pracy pora nocna to 8 godzin pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00. Jeśli pracownik wykonuje pracę w tych godzinach, należy mu się dodatek do wynagrodzenia. W świetle art. 1518 § 1 Kodeksu pracy jest to dodatek za każdą godzinę pracy w nocy w wysokości 20% stawki godzinowej obliczonej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Jak już wiadomo minimalna płaca w 2021 r. wynosić będzie 2800 zł brutto,

Jeśli pracownicy wykonują stale pracę w nocy poza zakładem pracy, dodatek można zastąpić ryczałtem. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w nocy.





Należy podkreślić, ze nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca ustalił wyższy dodatek za pracę w nocy niż jest to przyjęte w Kodeksie pracy. Inną, bardziej korzystną kwotę dodatku można uregulować w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania.

Co istotne, uzależnienie wysokości dodatku za pracę w porze nocnej od minimalnego wynagrodzenia za pracę, oznacza wypłacanie dodatku takiej samej wysokości każdemu pracownikowi. Nie ma przy tym znaczenia, ile każdy z nich zarabia.

Z upływem każdego roku kalendarzowego, wraz z 1 stycznia gdy dochodzi do podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrasta także dodatek za pracę w nocy.

Jak obliczyć wysokość dodatku za pracę w nocy?

Dodatek za pracę w nocy będzie miał różną wysokość w zależności od miesiąca pracy. Wiąże się to z liczbą godzin do przepracowania w danym miesiącu.

Miesiąc 2021 r. Wymiar czasu pracy Obliczenia Kwota dodatku za pracę w nocy styczeń 152 2800 zł:152 x 20% 3,68 zł luty 160 2800 zł:160 x 20% 3,50 zł marzec 184 2800 zł:184 x 20% 3,04 zł kwiecień 168 2800 zł:168 x 20% 3,33 zł maj 152 2800 zł:152 x 20% 3,68 zł czerwiec 168 2800 zł:168 x 20% 3,33 zł lipiec 176 2800 zł:176 x 20% 3,18 zł sierpień 176 2800 zł:176 x 20% 3,18 zł wrzesień 176 2800 zł:176 x 20% 3,18 zł październik 168 2800 zł:168 x 20% 3,33 zł listopad 160 2800 zł:160 x 20% 3,50 zł grudzień 176 2800 zł:176 x 20% 3,18 zł

*Tabela dotyczy wysokości dodatku za pracę w porze nocnej dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku.

Praca w porze nocnej będąca równocześnie pracą w godzinach nadliczbowych uprawnia do dwóch dodatków: z tytułu nadgodzin i z tytułu pracy w nocy. Dodatek za nadgodziny wyniesie 100% wynagrodzenia za każdą nadliczbową godzinę pracy.

Dodatek za pracę w nocy w 2021 r. w poszczególnych miesiącach. Aktualna wysokość dodatku za pracę w porze nocnej >>> WSKAŹNIKI

Kto nie może pracować w nocy?

Pracodawca nie może zatrudniać niektórych pracowników w porze nocnej. Do tego katalogu zalicza się:

młodocianego,

kobiety w ciąży,

pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. Roku życia (chyba że pracownik wyrazi na to zgodę),

pracownika niepełnosprawnego (chyba że lekarz wyrazi na to zgodę).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1320)