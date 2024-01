Szkolenia bhp. Zwolnienie ze szkolenia okresowego bhp pracowników administracyjno-biurowych

Pracodawcy zakwalifikowani do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, mają mniejsze obowiązki w zakresie bhp. Pracodawcy ci nie muszą zapewniać szkolenia okresowego bhp pracownikom administracyjno-biurowym.

Obowiązek zapewnienia szkoleń bhp pracownikom

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Z tego powodu na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom przeszkolenia w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie w trakcie ich dalszego zatrudnienia.

Autopromocja

Od powyższej zasady przepisy przewidują jednak pewien wyjątek. Mianowicie szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Zwolnienie ze szkolenia okresowego bhp pracowników administracyjno-biurowych

W przypadku pracowników administracyjno-biurowych przepisy Kodeksu pracy umożliwiają odstąpienie od szkoleń okresowych bhp.

Zwolnienie z obowiązku zapewnienia tym pracownikom szkolenia bhp dotyczy tylko tych pracodawców, których rodzaj przeważającej działalności znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Należy podkreślić, że są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Grupy działalności i kategorie ryzyka

Zwolnienie z obowiązku zapewnienia szkoleń okresowych bhp pracownikom administracyjno-biurowym dotyczy pracodawców, których rodzaj przeważającej działalności znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Grupy działalności i ustalone dla nich kategorie ryzyka przedstawia tabela.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka

Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Produkcja odzieży C-14 2 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 3 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 Transport lotniczy H-51 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 Informacja i komunikacja J 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 Wynajem i dzierżawa N-77 3 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 3 Edukacja P 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 2 * Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251 poz. 1885 ze zm.).

Przywrócenie obowiązku zapewnienia szkoleń okresowych bhp

Zwolnienie z obowiązku zapewnienia szkoleń okresowych bhp pracownikom administracyjno-biurowym nie jest dane pracodawcy raz na zawsze. Będzie on musiał przeprowadzić takie szkolenia pracowników, jeżeli jego rodzaj przeważającej działalności znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka. Na przeszkolenie pracowników pracodawca ma maksymalnie 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy z dokonanej przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracowników stało się konieczne.

Podstawa prawna: