Ile wynosi najniższa krajowa?

Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa?

Najniższa krajowa 2021 brutto

W 2021 r. najniższa krajowa (czyli płaca minimalna albo minimalne wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę) wynosi w Polsce 2800 zł brutto. Kwota ta wzrosła od 2020 r. o 200 zł - wówczas najniższa krajowa wynosiła 2600 zł brutto. Tabelę z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2010-2021 znajdziesz tutaj >>> Najniższa krajowa i stawka godzinowa w 2021 r. Sprawdź, jak co roku rośnie płaca minimalna.

Najniższa krajowa 2021 netto

Najniższa krajowa netto w 2021 r. to kwota, którą pracownik otrzymuje na rękę czyli po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Płaca minimalna netto w tym roku wynosi 2061,67 zł. Na składki i podatek przeznacza się więc aż 738,33 zł z wynagrodzenia brutto pracownika.

Najniższa krajowa 2021 - stawka godzinowa

Opisana wyżej najniższa krajowa to minimalna kwota, którą może otrzymać pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Od kilku lat funkcjonuje w Polsce także "minimalne wynagrodzenie" przy umowach zlecenie i umowach o świadczenie usług w ramach samozatrudnienia. Jest to tzw. minimalna stawka godzinowa. Ona również rośnie z każdym rokiem - tak jak płaca minimalna. W 2021 r. wynosi 18,30 zł brutto w przeliczeniu na godzinę pracy. W celu ustalenia odpowiedniego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy ważne jest ustalenie sposobu potwierdzenia czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. Stawka godzinowa netto to 12,00 zł.

Najniższa krajowa 2022 brutto netto

Znamy już rządową propozycję najniższej krajowej na 2022 r. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., który dnia 23 lipca 2021 r. pojawił się w Rządowym Centrum Legislacji, minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3000 zł brutto. Zgodnie z powyższym płaca minimalna netto w 2022 r. powinna wynieść 2202,72 zł. Nie jest to jednak pewne, ponieważ planowane zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu (płaca minimalna bez podatku) mają wejść w życie już w przyszłym roku. Zgodnie z nowymi zasadami pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma więcej na rękę i będzie to 2355,72 zł. Kwota netto nie zostanie więc pomniejszona o zaliczkę na podatek czyli o 153,00 zł..

Kalkulator wynagrodzeń

W celu obliczenia wysokości wynagrodzenia brutto i netto można skorzystać z kalkulatora:

