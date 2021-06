Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

Płaca minimalna 2022 - Nowy Ład

Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w Polsce. Poprzez podniesienie kwoty wolnej od podatku aż do kwoty 30 tys. zł podnosi się kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najniższa krajowa nie będzie obniżana o podatek dochodowy. Taki poziom kwoty wolnej od podatku ma zapewniać poziom europejski (jak Niemcy, Francja czy Irlandia), a obniżka podatków ma objąć aż 18 mln Polaków. Od 2018 r. kwota wolna w Polsce wynosiła 8 tys. zł rocznie (kwota degresywna), co było korzystne jedynie dla naprawdę bardzo mało zarabiających. W 2017 r. było to 6600 zł (kwota degresywna), a wcześniej od 2009 do 2016 r. kwota ta opiewała na 3089 zł.

Konsekwencją nowej kwoty wolnej od podatków będzie zapewnienie niższych podatków dla tych, którzy mają niskie i średnie zarobki.

Planuje się, że Rada Ministrów przyjmie tę zmianę we wrześniu 2021 r. Nowe przepisy zaczną więc obowiązywać od 2022 r.

Rząd wielokrotnie podkreślał swój cel czyli utrzymanie bezrobocia na możliwie jak najniższym poziomie w czasie pandemii COVID-19. Zapewnienie pracy wiąże się z otrzymywanym wynagrodzeniem. Zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku uzasadniana jest więc m.in. koniecznością zapewnienia godziwego wynagrodzenia za pracę. Ten wzrost jest niemalże 10-krotnie większy. Zmiana ta wpływa nie tylko na brak podatku od minimalnej płacy, ale i od emerytur 65% polskich emerytów. Podniesienie kwoty wolnej od podatków jest pozytywnie oceniane przez ekspertów.

Minimalne wynagrodzenie 2022 – o ile podwyżka?

Minimalne wynagrodzenie za pracę obecnie wynosi 2800 zł brutto. Od 2022 r. będzie nowa, wyższa kwota. Jeśli wzrośnie o ustawowe minimum czyli do kwoty 2985,00 zł brutto. Przy dotychczasowym sposobie obliczania wynagrodzenia netto pracownik otrzymałby od nowego roku na rękę 2191,93 zł, a po zmianie przepisów będzie to kwota 2343,94 zł. Pracownik zyska w ten sposób około 150 zł, a dokładnie będzie to 152,01 zł.

Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

Ministerstwo Finansów udostępniło specjalny kalkulator wynagrodzeń, który pozwala na obliczenie kwoty najniższej krajowej z uwzględnieniem zmian przewidzianych przez Polski Ład. Kalkulator pozwala wyliczyć wysokość wynagrodzenia netto czyli na rękę. Obliczenie obejmuje założenia Nowego Ładu w postaci:

wyższa kwota wolna od podatku - 30 tys. zł, wyższy II próg podatkowy - 120 tys. zł (32% podatek aktualnie płaci się po przekroczeniu dochodów na poziomie 85 528 zł), „ulga dla klasy średniej” (gdy roczna pensja brutto osiąga wysokość 68,6 tys. zł - 133,6 tys. zł), brak odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Kalkulator wynagrodzeń dla umów o pracę w 2022 >>>