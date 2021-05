Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. - ile płaca minimalna wyniesie brutto i netto?

Minimalne wynagrodzenie - co to jest?

Minimalne wynagrodzenie to kwota, jaką pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien zarabiać minimum na pełnym etacie. W przypadku wypłaty niższego wynagrodzenia pracodawca zobowiązany jest do wyrównania pensji do minimum ustawowego. Od wysokości minimalnej płacy zależy również wiele innych świadczeń, takich jak: dodatek za pracę w porze nocnej, odprawa pieniężna, odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, odszkodowanie z tytułu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę na skutek stosowania mobbingu, wynagrodzenie przestojowe, podstawa wymiaru zasiłków. Wraz ze wzrostem minimalnej płacy rosną również koszty zatrudnienia pracownika. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę zmienia się każdego roku z dniem 1 stycznia. Nowa kwota podawana jest w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów do dnia 15 września roku poprzedzającego (czyli do 15 września 2021 r. musi zostać podana kwota minimalnej krajowej na 2022 r.).

Przy ustalaniu najniższej krajowej bierze się pod uwagę wysokość przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale roku poprzedniego, a więc w tym przypadku roku 2021 r. GUS podał już tę kwotę i jest to 5681,56 zł, w zaokrągleniu 5682,00 zł brutto, czyli 4095,00 zł netto. W związku z powyższym minimalna podwyżka najniższego wynagrodzenia w 2022 r. musi wynosić 184,70 zł. Na pewno wzrośnie więc do poziomu 2985,00 zł brutto (2203,00 zł netto).

Minimalne wynagrodzenie 2022 - propozycje

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest w Komisji Trójstronnej (Rady Dialogu Społecznego), w której swoje propozycje podaje strona związkowa, strona pracodawców i strona rządowa. Zazwyczaj ostatecznie minimalna płaca wynosi tyle, ile zaproponował rząd. Wynika to również z tego, iż w razie braku porozumienia trzech stron, płacę minimalną mocą rozporządzenia ustala Rada Ministrów.

Czy znane są już propozycje na 2022 r.? Wiadomo, że strona związkowa proponuje 2562,00 zł netto czyli jest to podwyżka o 500 zł netto. Obecnie płaca minimalna wynosi 2061,67 zł netto. Minimalne wynagrodzenie brutto w 2021 r. to natomiast 2800,00 zł. Warto podkreślić, że zwykle związki zawodowe proponują najwyższą płacę minimalną, co jest podyktowane tym, że stoją oczywiście po stronie pracownika.

Najniższych wzrostów spodziewają się natomiast pracodawcy, dla których wyższa podwyżka oznacza wyższe koszty zatrudnienia pracownika. Stoją więc po stronie minimalnego wzrostu płacy minimalnej, a więc 184,70 zł. Takie rozwiązanie uzasadniają trudną sytuacją ekonomiczną wielu przedsiębiorców wywołaną pandemią koronawirusa. Podwyżka o około 200,00 zł brutto jest prawdopodobna, ponieważ z 2020 r. na 2021 r. (lata pandemii COVID-19) podwyżka wyniosła właśnie 200,00 zł - z 2600,00 zł na 2800,00 zł brutto.

Propozycja rządu na razie nie jest znana, ale wiele osób stawia na okrągłą kwotę 3000,00 zł brutto, a więc podwyżka o 200,00 zł.

Minimalne wynagrodzenie 2022 - ile to netto?

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto - jeśli te przewidywania okażą się prawdziwe, minimalna płaca netto w 2022 r. osiągnie wysokość około 2203,00 zł. Tymczasem propozycja związkowa to 2562,00 zł. Aktualnie minimalne wynagrodzenie na rękę wynosi 2061,67 zł

Minimalne wynagrodzenie po angielsku - słownik minimalna płaca - minimum wage, minimum salary

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2207)