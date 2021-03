Stawka godzinowa 2021 - netto, zlecenie

Stawka godzinowa 2021 - umowa zlecenie

Stawka godzinowa to minimalna stawka wynagrodzenia, jakie przysługuje za wykonanie umówionej pracy. Dotyczy umowy zlecenie oraz samozatrudnienia (osoba prowadząca działalność gospodarczą, ale nie zatrudnia innych osób). Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Stawka godzinowa to płaca, jaką zleceniobiorca otrzymuje w przeliczeniu za godzinę pracy. Minimalna stawka godzinowa jest najniższą, jaką powinien taki zleceniobiorca otrzymać zgodnie z prawem. Co roku z dniem 1 stycznia ustalana jest nowa, wyższa stawka. Ważne, że nie dotyczy ona umowy o pracę. Do umów o pracę stosuje się bowiem minimalne wynagrodzenie za pracę, które również podwyższane jest co roku.

Ile wynosi netto?

Os 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto. Ile to netto? Po dokonaniu obliczeń kwota netto to 13,37 zł. Zleceniobiorca lub samozatrudniony w przeliczeniu na godziny pracy nie może otrzymać wynagrodzenia niższego niż 13,37 zł na rękę. Jest to kwota uwzględniająca ubezpieczenie chorobowe, które jest nieobowiązkowe. Bez ubezpieczenia chorobowego będzie to 13,78 zł netto.

Wyliczenie:

Kwota brutto - 18,30 zł

Koszty uzyskania przychodu - 20%

Składki ZUS - 2,51 zł (emerytalna 9,76% = 1,79 zł, rentowa 1,5% = 0,27 zł, chorobowa 2,45% = 0,45 zł)

Składka zdrowotna 9% - 1,42 zł (podstawa wymiaru = 15,79 zł)

Podatek - 1 zł

18,30 - 2,51 - 1,42 - 1 = 13,37 zł

Kwota netto minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. wynosi 13,37 zł.

Kalkulator umów zlecenia pozwala wyliczyć kwotę netto przy tego rodzaju umowie cywilnoprawnej. Należy podać:

rok obliczeń,

kwotę brutto,

wielkość kosztów (20% lub 50%),

zaznaczyć lub nie informację o odliczaniu składki ZUS (umowa bez ZUS), uwzględnianiu lub nie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, uwzględnianiu lub nie składki na ubezpieczenie zdrowotne

zaznaczyć czy zleceniobiorca jest pracownikiem zleceniodawcy czy nie

zaznaczyć czy uwzględnić ulgę na PIT dla osoby do 26 roku życia, która złożyła wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT.

Wysokość stawki godzinowej w Polsce

Pierwsza stawka godzinowa ustanowiona w 2017 r. wynosiła 13,00 zł brutto. Po 4 latach, w 2021 r., wzrosła do 18,30 zł brutto. Tabela przedstawia wysokość netto.

Rok Stawka godzinowa brutto Stawka godzinowa netto 2017 13,00 zł 9,49 zł 2018 13,70 zł 9,74 zł 2019 14,70 zł 10,54 zł 2020 17,00 zł 12,34 zł 2021 18,30 zł 13,37 zł

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1596)

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2177)