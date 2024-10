8 tys. zł: nowa nagroda Ministra Edukacji dla nauczycieli [ruszyły wypłaty w 2024 r.]

W 2024 r. nauczyciele mogą dostać i dostają naprawdę wysokie nagrody, bo aż 8 tys. zł brutto na osobę. Minister Edukacji przyznała już taką kwotę (oczywiście brutto) części nauczycielom. Dlaczego? Minister Edukacji może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, spełniającemu kryteria określone w rozporządzaniu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, w tym za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, działania innowacyjne, nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy i podejmuje działania na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Nowa nagroda finansowa dla nauczycieli

Pasjonaci – to nowa nagroda Ministra Edukacji dla nauczycieli za wybitne zasługi na rzecz rozwijania uzdolnień uczniów, w sposób szczególny tych, którzy przy ich wsparciu osiągnęli sukcesy na polu olimpijskim o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Minister Edukacji może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, spełniającemu kryteria określone w rozporządzaniu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, w tym za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, działania innowacyjne, nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy i podejmuje działania na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Ważne Nagroda owszem, ale nie dla wszystkich Pasjonaci – to nagroda jednorazowa, w kwocie 8 tys. zł brutto. W tym roku Minister Edukacji przyzna nagrodę dla około 300 nauczycieli przygotowujących z sukcesem swoich uczniów do olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych, jak i zawodowych.

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Warto wiedzieć, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. Zwykle Nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest przyznawana w terminie do dnia 14 października każdego roku. Ma ona charakter uznaniowy. Nie jest więc pewne, że w 2024 r. każdy nauczyciel w Polsce otrzyma nagrodę z okazji Dnia Nauczyciela.

Nagroda dla nauczycieli z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli z dnia 10 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1258) określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zwanych dalej ,,nagrodami'', ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżetach wojewodów i budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kiedy nauczyciel ma prawo do nagrody?

Na podstawie ww. rozporządzenia nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata;

2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;

3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:

a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub

b) rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub

c) działań innowacyjnych, lub

d) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub

e) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub

f) działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Nagrody już są wręczane. Są już pierwsze nagrody dla nauczycieli

Z przyjemnością rozpoczynam dziś inicjatywę Ministra Edukacji, w ramach której wręczam nagrody dla nauczycielek i nauczycieli o wybitnych osiągnięciach w pracy z młodzieżą, wychowujących olimpijczyków (…) Nauczyciele pasjonaci dzielą się swoim entuzjazmem, kształtują postawy i otwierają przed młodymi ludźmi nowe perspektywy. Jestem dumna, że Polska ma nauczycielki i nauczycieli, którzy budują przyszłość młodego pokolenia – mówiła minister Barbara Nowacka podczas wręczenia nagród w Kuźnicy Grabowskiej. Minister Edukacji ustanawiając tę nagrodę chce podkreślić szczególną rolę i rangę nauczycieli, którzy pracują na co dzień z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy dzięki swojej pasji i pracowitości odnoszą sukcesy edukacyjne i osiągają najwyższe laury w Polsce i za granicą. To dzięki pracy nauczycieli, ich wysiłkowi i niegasnącemu entuzjazmowi, którymi dzielą się z młodymi ludźmi co chwilę dowiadujemy się o sukcesach młodzieży.

Kiedy jest Dzień Nauczyciela w szkołach?

Dzień Nauczyciela w szkołach wypada 14 października. W 2024 r. 14 października wypada w poniedziałek. Swoje święto obchodzą wtedy nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy oraz inni pracownicy oświaty. Dzień Edukacji Narodowej i data święta nawiązuje do rocznicy utworzenia w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które podjęło się zadania reformowania szkolnictwa w Polsce. Komisja Edukacji Narodowej została bowiem powołana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Czy Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od pracy?

Nie, dzień Edukacji Narodowej nie jest dniem wolnym od pracy, ale zgodnie z Kartą Nauczyciela: W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w placówkach oświatowych organizowane są uroczyste akademie i inne wydarzenia. Ponadto, Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Medale dla nauczycieli

W związku z Dniem Nauczyciela mogą być przyznawane na rzecz wielu nauczycieli Medale Komisji Edukacji Narodowej. Medal nadawany będzie nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medal nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Kiedy 1000 zł dla nauczycieli? Kto otrzyma dodatkowe świadczenie 1000 zł?

Początkującym nauczycielom przysługuje świadczenie na start. Świadczenie jest przyznawane dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela. Uszczegóławiając nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł. Świadczenie ma charakter jednorazowy, ponieważ przepisy wskazują, że dodatek przysługuje nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia. Kiedy jest wypłacane świadczenie? W terminie 30 dni od dnia, w którym nauczyciel rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela. Wsparcie finansowe zostanie przyznane osobom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej. Świadczenie na start będzie wypłacane już od 1 października 2024 r.