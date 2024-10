53,43 zł dziennie zasiłku od 5 października 2025 r. Już można wnioskować

Przykład

Dodatkowe 20 dni wolnego 100% płatnego

Ustawa stanowi, że pracownikowi będącemu poszkodowanym w zw. z powodzią, na terenach wskazanych w ustawie, przysługuje, w okresie wskazanym w przepisach, zwolnienie od pracy, w wymiarze do 20 dni, w celu usuwania skutków powodzi w odniesieniu bezpośrednio do swojego mienia lub mienia osoby spokrewnionej lub niespokrewnionej pozostającej z nim w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującej i gospodarującej. Co najważniejsze, w okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.