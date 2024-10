Dodatek emerytalny [zimą 2024 wyższy]. Dla kogo, na co i kiedy?

Co ważne, dodatek emerytalny na zwierzę można otrzymać dopiero, gdy zwierzę przekroczy odpowiedni wiek emerytalny. W przypadku psów jest to 9 lat, jeżeli chodzi o konie to jest to 15 lat.

Okazuje się, że dodatek a właściwie ryczałt na rzecz zwierzęcia, siłą rzeczy wypłacany opiekunowi może mieć różną wysokość. Wyższy jest w okresie zimowym i wyższy jest jeżeli zwierzę jest większe. Ważne Jeśli pies waży do 20 kg, otrzymuje 7 zł dziennie lub 9 zł (jeśli podniesiono jego normę wyżywienia). W okresie zimowym stawki rosną do 10 zł i 13 zł. W wypadku większych psów ryczałt w okresie letnim wynosi 10-13 zł dziennie, a w sezonie zimowym od 13 do 17 zł. Tak więc duże psy, które dotąd dostawały przynajmniej 310 zł w 31-dniowym miesiącu, teraz będą mogły liczyć nawet na 527 zł w okresie zimowym.

Pełny zwrot kosztów za leczenie zwierzęcia

Przepisy są co więcej tak uregulowane, że właściciele emerytowanych czworonogów mają prawo do pełnego zwrotu kosztów leczenia zwierzęcia.