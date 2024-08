Czas pracy 2025

Przykład

Jak ustalić czas pracy dla miesiąca wrzesień w 2025 r.

Należy pomnożyć 4 pełne tygodnie (od poniedziałku do piątku) przypadające w maju 2025 r. przez 40 godzin. Daje to 160 godzin. Następnie, należy pomnożyć przez 8 liczbę 2 (daje to 16), ponieważ są to 2 dni pozostałe do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Zatem do 160 należy dodać 16, co daje 176 godziny.