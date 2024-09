Nagroda dla nauczycieli z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli z dnia 10 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1258) określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zwanych dalej ,,nagrodami'', ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżetach wojewodów i budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kiedy nauczyciel ma prawo do nagrody?

Na podstawie ww. rozporządzenia nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata;

2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;

3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:

a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub

b) rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub

c) działań innowacyjnych, lub

d) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub

e) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub

f) działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Medale dla nauczycieli

W związku z Dniem Nauczyciela mogą być przyznawane na rzecz wielu nauczycieli Medale Komisji Edukacji Narodowej. Medal nadawany będzie nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medal nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.