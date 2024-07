Nagroda specjalna dla nauczycieli 2024. Rok temu było to 1125 zł, czy będzie kontynuacja?

W 2023 r. nauczycieli otrzymali nagrodę specjalną w wysokości 1125 zł brutto. Wielu nauczycieli pyta czy będzie kontynuacja świadczenia w 2024 r.? Przy okazji nie cichnie zainteresowanie dodatkową nagrodą jubileuszową dla nauczycieli w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 45 lat.

Nagroda specjalna dla nauczycieli 2024

W 2023 r. zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda była wypłacana przez pracodawców w terminie do 14 października 2023 r. Wielu nauczycieli zastanawia się czy i w 2024 r. będzie przyznane to świadczenie. Wiadomo już, że nie z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, a kolejnej.

Dla kogo nagroda specjalna?

W 2023 r. regulacje w zakresie nagrody miały zastosowanie zarówno do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, jak i nauczycieli przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Warunek był taki, że nagroda się należy jeżeli osoby te w dniu 20 września 2023 r. pozostawały w stosunku pracy w tych przedszkolach, szkołach lub placówkach.

Ważne Nagroda specjalna dla nauczycieli jest świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać, stanowi przychód ze stosunku pracy. Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne bez względu na źródło finansowania tych wypłat, w tym m.in. nagrody. Tak więc nagroda specjalna stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach według skali podatkowej.

W przepisach szczególnych do KN są określone przychody, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne; wyłączenia te nie obejmują jednak nagrody specjalnej. Tak więc nagroda specjalna nie jest zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, realnie wynosiła ona dużo poniżej 1000 zł.

Środki na wypłatę nagrody dla nauczycieli 2024

Środki na wypłatę nagrody były przekazywane odpowiednio z rezerwy JST oraz części budżetowych, którymi dysponują ministrowie. Na 2023 r. zaplanowano 935 437 tys. zł na zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Niestety trudno doszukać się w 2024 r. zwiększenie subwencji ogólnej na wypłatę specjalnej nagrody dla nauczycieli w 2024 r. Odpowiadając na liczne zapytania ze strony nauczycieli, trzeba stwierdzić, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby w 2024 r. była wypłacona specjalna nagroda dla nauczycieli z okazji 251. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nie taka bowiem była intencja świętowania tej okrągłej rocznicy.

Jest jednak szansa na inną nagrodę dla nauczycieli…

Dodatkowa nagroda jubileuszowa dla nauczycieli w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 45 lat. W swojej interpelacji, posłowie: Alicja Łuczak, Karolina Pawliczak, Mateusz Bochenek, Magdalena Małgorzata Kołodziejczak i Patryk Jaskulski podnieśli problem nagród jubileuszowych dla nauczycieli, w kontekście nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikom niepedagogicznym szkoły. Posłowie apelują i podkreślają, że tej drugiej grupie należy się właśnie nagroda jubileuszowa na mocy ustawy o pracownikach samorządowych w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 45 lat z kolei najwyższa nagroda jubileuszowa dla nauczycieli to 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 40 lat.

Ważne Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli: będą prace nad wynagrodzeniami dla nauczycieli Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na zapytania posłów wskazało, że powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli będzie przygotowywał propozycje rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie wynagradzania, awansu zawodowego i oceny pracy, odpowiedzialności dyscyplinarnej, emerytur oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, a także kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.