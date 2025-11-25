REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Lista kontrolna PIP: pomoc dla pracodawców w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Ma ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych

Lista kontrolna PIP: pomoc dla pracodawców w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Ma ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych

25 listopada 2025, 18:44
Lista kontrolna PIP: pomoc dla pracodawców w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Ma ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych
Lista kontrolna PIP: pomoc dla pracodawców w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Ma ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych
Lista kontrolna przygotowana przez PIP i związki zawodowe ma pomóc pracodawcom w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych w sytuacjach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę.

Lista kontrolna PIP i związków zawodowych

Zdjęcie na zakończenie spotkania Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie tzw. listy kontrolnej.

Nowe narzędzie ma pomóc pracodawcom w wyborze właściwego rodzaju umowy oraz ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych w sytuacjach, gdy powinna być stosowana umowa o pracę.

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki wraz z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy spotkali się z reprezentantami ogólnopolskich central związkowych, by opracować projekt listy kontrolnej, która ma ułatwiać wybór właściwego rodzaju umowy przy zatrudnianiu pracowników.

Lista kontrolna ma służyć zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. To praktyczny element samokontroli, który pozwala w przejrzysty sposób ocenić, jaki rodzaj umowy powinien zostać zastosowany przy wykonywaniu danej pracy. Dzięki liście kontrolnej pracodawcy będą mogli wcześniej wyeliminować ryzyko nieprawidłowego zatrudnienia i uniknąć konsekwencji wynikających z niewłaściwego doboru umowy, natomiast pracownicy zyskają narzędzie pomagające im świadomie rozpoznać sytuacje, w których spełnione są przesłanki umowy o pracę – podkreślił Główny Inspektor Pracy.

Związki zawodowe popierają reformę PIP

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych zadeklarowali poparcie dla reformy Inspekcji, w tym dla nadania inspektorom pracy uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę na mocy decyzji administracyjnej.

Jak podkreślił przedstawiciel OPZZ Paweł Śmigielski, jednym z priorytetów związków zawodowych jest ograniczenie stosowania tzw. umów śmieciowych w przypadkach, w których istnieje podporządkowanie pracownicze. Przedstawiciele związków zwrócili uwagę na sektor usług, w którym – ich zdaniem – najczęściej dochodzi do nadużyć. Praktyka stosowania kontraktów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę nie daje zatrudnionym w tej branży stabilności zatrudnienia, pozbawia ich podstawowych praw wynikających z pracy na etacie, ale także zagraża zdrowej konkurencji między przedsiębiorcami.

Lista kontrolna - cel

W trakcie konsultacji omówiono zakres i funkcję listy kontrolnej. Strony dały sobie czas na analizę przedstawionych podczas dyskusji argumentów oraz przygotowanie propozycji pytań, które znajdą się na liście. Szef Państwowej Inspekcji Pracy podkreślił, że znajomość prawa pracy wśród zatrudnionych wciąż jest niewystarczająca, dlatego lista kontrolna może pełnić również funkcję edukacyjną. Ma pomóc zatrudnionym w rozpoznawaniu sytuacji, w których zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem powinni pracować na etacie.

oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Reforma PIP: inspektor pracy sam wyda decyzję o przekształceniu umowy w umowę o pracę. Wykonalność będzie natychmiastowa
Reforma PIP: inspektor pracy sam wyda decyzję o przekształceniu umowy w umowę o pracę. Wykonalność będzie natychmiastowa
Ważne zmiany dla pracowników i pracodawców. Nowe uprawnienia PIP od 1 stycznia 2026 r. - decyzje zamiast sądu, wyższe kary, kontrole zdalne i inne nowości
Ważne zmiany dla pracowników i pracodawców. Nowe uprawnienia PIP od 1 stycznia 2026 r. - decyzje zamiast sądu, wyższe kary, kontrole zdalne i inne nowości
Co dalej z przekształceniem umów w stosunek pracy? Pracodawcy krytycznie o konsultacjach nad projektem nowelizacji ustawy o PIP
Co dalej z przekształceniem umów w stosunek pracy? Pracodawcy krytycznie o konsultacjach nad projektem nowelizacji ustawy o PIP
Źródło: Alerter: Państwowa Inspekcja Pracy - Aktualności
Kadry
Lista kontrolna PIP: pomoc dla pracodawców w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Ma ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych
25 lis 2025

Lista kontrolna przygotowana przez PIP i związki zawodowe ma pomóc pracodawcom w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych w sytuacjach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę.
Grudzień 2025: kalendarz do druku (PDF). Pobierz i wydrukuj
25 lis 2025

Grudzień 2025: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Grudzień 2025 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w tym miesiącu? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
Grudzień 2025 inny niż zwykle: dni wolne i godziny pracy [Kalendarz]
25 lis 2025

Grudzień 2025 roku jest inny niż zwykle. Jak zmieniają się dni wolne od pracy i niedziele handlowe w ostatnim miesiącu roku? Jak liczyć godziny pracy w miesiącu? Zobacz przykład wyliczeń na podstawie grudnia. Oto kalendarz grudnia 2025 roku z zaznaczonymi świętami, weekendami i niedzielami handlowymi.
Czy pracodawca może wysłać na przymusowy urlop między Świętami a Nowym Rokiem? W jakich przypadkach?
25 lis 2025

Okres między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem to czas, kiedy w wielu firmach robi się spokojniej. Dla pracowników oznacza to możliwość odpoczynku i spokojnego planowania przerwy świątecznej. Dla pracodawców – moment zastanowienia się, czy mogą wysłać pracownika na urlop „na siłę”. Prawo jasno określa granice, a ich znajomość pozwala uniknąć nieporozumień i stresu w tym wyjątkowym okresie.

4140 zł miesięcznie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością. Orzeczenie o niepełnosprawności to nie bariera. Pracodawcy zaczynają wykorzystywać potencjał osób niepełnosprawnych
25 lis 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności to nie bariera. Pracodawcy zaczynają wykorzystywać potencjał osób niepełnosprawnych. To konieczność również z tego względu, że rynek pracy nie nadąża za rzeczywistością. Co roku ubywa ogromna liczba pracowników. Należy aktywizować dostępne zasoby, takie jak osoby niepełnosprawne, kobiety w wieku produkcyjnym, najmłodsi i najstarsi pracownicy. Co więcej, można otrzymywać nawet 4140 zł miesięcznie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.
Nawet 50 tys. zł kary za nielegalne zatrudnienie i do 6000 zł mandatu za pracownika za pozorny outsourcing. O tym nie wiedzą pracodawcy
24 lis 2025

Przeciwdziałanie patologiom rynku pracy, walka z wyzyskiem i realne zabezpieczenie praw cudzoziemców to główne cele nowych przepisów, które już obowiązują. Państwowa Inspekcja Pracy oraz Straż Graniczna otrzymały szersze uprawnienia kontrolne, w tym możliwość nakładania kar, mandatów i kierowania wniosków o ukaranie do sądu. W ograniczaniu nielegalnego zatrudnienia mają pomóc również nowe zasady dla agencji pracy m.in. 2-letni okres karencji dotyczący świadczenia usług na rzecz zatrudniania cudzoziemców. O czym jeszcze muszą wiedzieć pracodawcy, którzy w szczególnie gorącym okresie przedświątecznym szukają rąk do pracy „na już”?
Czy można zatrudniać młodocianych do pracy w niskich temperaturach? Przepisy BHP szczególnie chronią młodych pracowników
24 lis 2025

Czy można zatrudniać młodocianych do pracy w niskich temperaturach? Przepisy BHP szczególnie chronią młodych pracowników. Reguluje to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.
6140,20 zł: nowa kwota graniczna przychodu emeryta i rencisty od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. i kwota graniczna przychodu w całym 2025 r. [ZUS]
24 lis 2025

6140,20 zł - tyle emeryci i renciści mogą dorabiać do emerytury bez żadnych konsekwencji dla swojego głównego świadczenia. Nowe kwoty dorabiania obowiązują od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. Ile wynoszą kwoty graniczne przychodu w całym 2025 r.?

Bielizna ochronna trudnopalna – wymóg prawny czy standard najlepszej praktyki? [Rozporządzenie UE]
24 lis 2025

Z perspektywy zapewnienia efektywnej i kompletnej ochrony pracownikom w obszarach zagrożonych wybuchem, noszenie bielizny o właściwościach trudnopalnych jest uznawane za bezwzględnie konieczne. Chociaż polskie ramy prawne mogą nie zawierać bezpośredniego i jednoznacznego przepisu nakazującego wprost stosowanie bielizny trudnopalnej pod odzieżą ochronną, obowiązek ten wynika pośrednio z ogólnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracy. Producenci środków ochrony indywidualnej (ŚOI) są zobowiązani do przestrzegania unijnych wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz odpowiednich norm branżowych.
36 miliardów zł rocznie strat dla polskiej gospodarki. Tyle kosztuje nas pandemia XXI wieku!
24 lis 2025

36 miliardów zł rocznie strat dla polskiej gospodarki. Tyle kosztuje nas pandemia XXI wieku! W ubiegłym roku NFZ przeznaczył ponad 4 mld zł na koszty leczenia chorób bezpośrednio związanych z nadwagą i otyłością, takich jak cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia czy zwyrodnienia stawów. To tylko wierzchołek góry lodowej i część prawdziwego kosztu. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, całkowity koszt otyłości dla polskiej gospodarki sięga 36 miliardów złotych rocznie. Współczesne środowisko, pełne wysoko przetworzonej żywności, pracy siedzącej i stresu, jest „otyłotwórcze”. Jak pokazują analizy ekspertów zawarte w książce „OTYŁOŚĆ, Zdrowie, Zrównoważony Rozwój”, urbanizacja, automatyzacja i łatwy dostęp do kalorycznych produktów stworzyły warunki, w których organizm człowieka, ewolucyjnie przystosowany do niedoboru, nie radzi sobie z nadmiarem.
