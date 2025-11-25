Lista kontrolna PIP: pomoc dla pracodawców w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Ma ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych

Lista kontrolna przygotowana przez PIP i związki zawodowe ma pomóc pracodawcom w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych w sytuacjach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę.

Lista kontrolna PIP i związków zawodowych

Nowe narzędzie ma pomóc pracodawcom w wyborze właściwego rodzaju umowy oraz ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych w sytuacjach, gdy powinna być stosowana umowa o pracę.

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki wraz z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy spotkali się z reprezentantami ogólnopolskich central związkowych, by opracować projekt listy kontrolnej, która ma ułatwiać wybór właściwego rodzaju umowy przy zatrudnianiu pracowników.

Lista kontrolna ma służyć zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. To praktyczny element samokontroli, który pozwala w przejrzysty sposób ocenić, jaki rodzaj umowy powinien zostać zastosowany przy wykonywaniu danej pracy. Dzięki liście kontrolnej pracodawcy będą mogli wcześniej wyeliminować ryzyko nieprawidłowego zatrudnienia i uniknąć konsekwencji wynikających z niewłaściwego doboru umowy, natomiast pracownicy zyskają narzędzie pomagające im świadomie rozpoznać sytuacje, w których spełnione są przesłanki umowy o pracę – podkreślił Główny Inspektor Pracy.

Związki zawodowe popierają reformę PIP

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych zadeklarowali poparcie dla reformy Inspekcji, w tym dla nadania inspektorom pracy uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę na mocy decyzji administracyjnej.

Jak podkreślił przedstawiciel OPZZ Paweł Śmigielski, jednym z priorytetów związków zawodowych jest ograniczenie stosowania tzw. umów śmieciowych w przypadkach, w których istnieje podporządkowanie pracownicze. Przedstawiciele związków zwrócili uwagę na sektor usług, w którym – ich zdaniem – najczęściej dochodzi do nadużyć. Praktyka stosowania kontraktów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę nie daje zatrudnionym w tej branży stabilności zatrudnienia, pozbawia ich podstawowych praw wynikających z pracy na etacie, ale także zagraża zdrowej konkurencji między przedsiębiorcami.

Lista kontrolna - cel

W trakcie konsultacji omówiono zakres i funkcję listy kontrolnej. Strony dały sobie czas na analizę przedstawionych podczas dyskusji argumentów oraz przygotowanie propozycji pytań, które znajdą się na liście. Szef Państwowej Inspekcji Pracy podkreślił, że znajomość prawa pracy wśród zatrudnionych wciąż jest niewystarczająca, dlatego lista kontrolna może pełnić również funkcję edukacyjną. Ma pomóc zatrudnionym w rozpoznawaniu sytuacji, w których zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem powinni pracować na etacie.