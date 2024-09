Zasadą prawa pracy jest udzielanie urlopu niewykorzystanego w roku poprzednim do końca września aktualnego roku. Oznacza to, że zbliżamy się do terminu wykorzystania urlopu zaległego z 2023 roku. Pracodawca musi udzielić go do dnia 30 września 2024 r. W przeciwnym razie popełnia wykroczenie i naraża się na karę grzywny od 1000 zł do nawet 30000 zł. Coraz więcej skarg w tym temacie napływa do PIP.