Choroba na przełomie miesiąca - jak liczyć podstawę zasiłkową?

Choroba na przełomie miesiąca

PROBLEM: Otrzymaliśmy pierwsze w tym roku zwolnienie lekarskie jednego z naszych pracowników. Zwolnienie obejmuje przełom listopada i grudnia 2020 r. Od 1 grudnia 2020 r. zawarliśmy z pracownikiem kolejną umowę o pracę (nie było żadnej przerwy między umowami). Czy z tego powodu podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy ustalać za każdy z tych miesięcy oddzielnie - pyta czytelnik z Krakowa

RADA: Nie. Ponieważ między umowami o pracę nie było przerwy, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za listopad i grudzień 2020 r. powinni Państwo ustalić raz - z okresu od listopada 2019 r. do października 2020 r.





UZASADNIENIE:

Podstawa wymiaru chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (a także wynagrodzenia chorobowego) przysługującego u danego pracodawcy ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę tę należy ustalać z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u pracodawcy w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.

Brak przerwy między umowami o pracę

Zgodnie z interpretacją ZUS (wyrażoną w pkt 273 komentarza do ustawy zasiłkowej z kwietnia 2019 r.):

ZUS

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi zatrudnionemu bez przerwy u tego samego pracodawcy na podstawie kolejno po sobie następujących umów o pracę, wynagrodzenie wypłacone z tytułu tych umów sumuje się. Nie traktuje się jako przerwy w ubezpieczeniu przerwy przypadającej na dzień ustawowo wolny od pracy.

Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi na podstawie kolejno zawartych z nim umów o pracę podlega wliczeniu do podstawy zasiłkowej.

Ponieważ niezdolność do pracy Państwa pracownika powstała w listopadzie i trwała nieprzerwanie również w grudniu, a także zawarli Państwo z pracownikiem bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę nową umowę o pracę od 1 grudnia 2020 r., podstawę wymiaru świadczenia chorobowego należy ustalić tylko raz, biorąc pod uwagę wynagrodzenie za okres 12 miesięcy przypadający przed miesiącem powstania absencji chorobowej, tj. od listopada 2019 r. do października 2020 r. Zatem uwzględnieniu w podstawie zasiłkowej podlega również wynagrodzenie z zakończonej umowy o pracę. Ustalając podstawę zasiłkową z uwzględnieniem nowej umowy o pracę, należy przeanalizować warunki zatrudnienia, które mogą różnić się od poprzednich, takie jak np. wymiar czasu pracy czy składniki wynagrodzenia.

Jak liczyć?

Pracownik był niezdolny do pracy od 21 listopada do 4 grudnia 2020 r. Za ten okres przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe ustalone z okresu od listopada 2019 r. do października 2020 r. Z końcem listopada 2020 r. rozwiązała się z pracownikiem umowa na czas określony i od 1 grudnia 2020 r. została zawarta kolejna taka umowa. Na podstawie umowy trwającej do końca listopada br. pracownik miał prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3800 zł i stałej premii regulaminowej w kwocie 770 zł, które otrzymywał w tej wysokości przez ostatnie 1,5 roku. Od 1 grudnia 2020 r. jego wynagrodzenie stanowi wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze - 4100 zł.

Za okres absencji chorobowej przypadającej:

od 21 do 30 listopada br. - wynagrodzenie chorobowe należy ustalać z wynagrodzenia zasadniczego i premii regulaminowej,

od 1 do 4 grudnia br. - wynagrodzenie chorobowe należy ustalać tylko z wynagrodzenia zasadniczego.

Premia regulaminowa jest składnikiem przysługującym do określonego terminu, zatem może być wliczona do podstawy zasiłkowej tylko przez okres, do którego była wypłacana (art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej), czyli do 30 listopada 2020 r.

Wynagrodzenie chorobowe za ww. okres należy obliczyć w następujący sposób:

od 21 do 30 listopada 2020 r.:

- 4570 zł (3800 zł + 770 zł) x 12 miesięcy : 12 miesięcy = 4570 zł,

- 4570 zł - 626,55 zł (13,71% z 4570 zł) = 3943,45 zł,

- 3943,45 zł : 30 = 131,45 zł,

- 131,45 zł x 80% = 105,16 zł

- 105,16 zł x 10 dni = 1051,60 zł

od 1 do 4 grudnia 2020 r.:

- 3800 zł - 520,98 zł (13,71% z 3800 zł) = 3279,02 zł,

- 3279,02 zł : 30 = 109,30 zł,

- 109,30 zł x 80% = 87,44 zł,

- 87,44 zł x 4 dni = 349,76 zł.

