Przestój ekonomiczny wraz z obniżeniem wysokości wynagrodzenia

Przestój ekonomiczny jest jedną z sytuacji uprawniającą do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w dobie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Obniżenie wynagrodzenia pracowników może stanowić nie więcej niż 50%. Jakie są warunki uzyskania dofinansowania? Co oznacza spadek obrotów gospodarczych? Na jak długo można wprowadzić obniżkę wynagrodzeń? Jakie dokumenty należy przygotować? Gdzie złożyć wniosek?