Wypłata wynagrodzenia 2019 - najważniejsze informacje

Od 1 stycznia 2019 zmienią się zasady dotyczące sposobu wypłaty wynagrodzenia. Podstawową formą będzie wypłata na konto bankowe pracownika. Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wypłatę w gotówce, będzie musiał złożyć wniosek o taką wypłatę. Jeśli go nie złoży, pracodawca będzie miał obowiązek wpłaty wynagrodzenia na konto pracownika.

Jak wypłacać wynagrodzenia od 2019 roku

Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019

Pracownikom zatrudnionym po wejściu w życie nowych przepisów, wynagrodzenie wypłaca się na podany przez niego rachunek bankowy albo – na pisemny wniosek pracownika – w gotówce.

Pracownicy zatrudnieni przed 1 stycznia 2019, który pobierają wynagrodzenie w gotówce

Pracownicy, którym do tej pory wypłacane zostało wynagrodzenie w gotówce, po zmianie przepisów będą mogli pozostać przy tej formie. Muszą jedynie złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Można go złożyć w zwykłej formie pisemnej albo elektronicznie.

Jeżeli pracownik chce zmienić wypłatę wynagrodzenia z gotówkowej na bezgotówkową to wystarczy, że przekaże numer rachunku płatniczego. Pracodawca będzie wtedy przelewał wynagrodzenie na konto.

Obowiązki pracodawcy po 1 stycznia 2019 roku

Po wejściu w życie nowych przepisów, pracodawca powinien poinformować każdego pracownika, któremu wypłaca pensję w gotówce, o obowiązku:

podania numeru rachunku, na który chce mieć wpłacane wynagrodzenie

albo

złożenia wniosku o dalszej wypłacie wynagrodzenia do rąk własnych

Pracodawca ma na to czas do 22 stycznia 2019 r. Pracownik powinien przekazać informacje o numerze rachunku bankowego albo złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych w ciągu 7 dni od poinformowania.

Pracownik, nadal będzie mógł otrzymać pensję w gotówce, jeśli:

przed upływem 7 dniowego terminu przypada w firmie termin wypłaty wynagrodzenia za pracę a pracownik nie przekazał informacji

pracownik nie podał numeru rachunku płatniczego ani nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

W przypadku pracowników, którym wypłacane jest wynagrodzenie przelewem, nie zmieniają się żadne zasady.

Zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika

Jeśli do tej pory pracodawca wypłacał pracownikom wynagrodzenie w gotówce ale chce robić to przelewem, musi pamiętać, że przelew dokonany na rachunek pracownika powinien być dokonany w takim terminie, aby pieniądze pojawiły się na tym rachunku najpóźniej w dniu określonym jako termin wypłaty wynagrodzenia. Samo zlecenie przelewu w tym terminie nie jest wystarczające.