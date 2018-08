Potrącenia alimentacyjne z wynagrodzenia – ważne zmiany od 2019 r.

Zgodnie z zapowiedziami, Rada Ministrów postanowiła podjąć walkę z dłużnikami alimentacyjnymi i doprowadzić do zwiększenia ściągalności alimentów. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych powstał w ramach realizacji tzw. ”pakietu alimentacyjnego”. Nowe przepisy w większości wejdą w życie już 1 stycznia 2019 r. Projekt ustawy skupia się przede wszystkim na stworzeniu rozwiązań służących poprawie przepływu informacji dotyczących dłużników alimentacyjnych pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami a komornikami sądowymi, szczególnie informacji o podjęciu przez nich zatrudnienia. Co więcej, projekt zawiera też regulacje mające na celu aktywizację zawodową „alimenciarzy”, a także wzmacnia sankcje za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych.

Pierwsi do robót publicznych

W uzasadnieniu projektu zwraca się uwagę na fakt, że wielu dłużników alimentacyjnych swoją niewypłacalność argumentuje brakiem zatrudnienia. Zgodnie z nową ustawą takim instrumentem, który przyczyniłby się do ich aktywizacji zawodowej miałyby być roboty publiczne. Są one organizowane m.in. przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe. Nowe przepisy nałożyłyby na potencjalnego organizatora obowiązek zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych.

Zwiększona współpraca władz

Warto wspomnieć o wielu udogodnieniach, jakie nowy projekt przewiduje w kwestii wymiany informacji pomiędzy instytucjami posiadającymi informacje na temat dłużników alimentacyjnych a komornikami. Przede wszystkim w celu usprawnienia przepływu wszelkich informacji będą one przekazywanie w formie elektronicznej.

Co więcej, komornik będzie mógł pozyskiwać drogą elektroniczną dane dotyczące tych dłużników od organów emerytalno-rentowych oraz od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Oprócz tego Państwowa Inspekcja Pracy będzie zobowiązana do zawiadomienia właściwego komornika, prowadzącego postępowanie egzekucyjne wobec danego dłużnika alimentacyjnego, o stwierdzonym przez inspekcję przypadku zatrudnienia tegoż dłużnika „na czarno”, a także wypłacania temu dłużnikowi wynagrodzenia „pod stołem”.

Koniec ukrywania dochodów w kosztach podróży

Zgodnie z aktualnymi przepisami, sumy przeznaczone na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych nie podlegają egzekucji. Niestety wielu „alimenciarzy” wykorzystując taką regulację, ukrywa swoje faktyczne dochody w kwocie poniesionych na podróże służbowe wydatków. Zjawisko takie jest szczególnie częste w środowisku kierowców zawodowych oraz innych zawodów związanych z częstymi podróżami. Dlatego też, nowy projekt zakłada, że z kwoty danej diety wolne od egzekucji prowadzonej w związku ze zobowiązaniami alimentacyjnymi będzie jedynie 50% jej wysokości.