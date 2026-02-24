W marcu 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe warunki na 2026

Wraz z przyjściem 2026 r. grono osób uprawnionych do świadczenia wspierającego uległo znacznemu rozszerzeniu. W bieżącym roku urzędy rozpatrują liczne wnioski, co jest efektem obniżenia wymaganego progu punktowego w skali oceny potrzeb wsparcia do 70 punktów. Wsparcie to, dedykowane osobom z ograniczoną sprawnością (wynikającą z wieku lub chorób), może wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie 69 punktów wciąż nie uprawnia do wypłaty. Co istotne, w 2026 r. kwoty świadczenia wzrosną automatycznie wraz z waloryzacją renty socjalnej, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez beneficjentów [AKTUALZIACJA 24 LUTEGO 2026].

rozwiń >

W Nowym Roku wciąż kolejne sprawy w toku - co do świadczenia wspierającego. Jest łatwiej dla wielu osób! W marcu ruszy kolejna fala wniosków

Wraz z nadejściem 2026 r. i zmian w zakresie świadczenia wspierające Internet zalewa fala pytań użytkowników i potencjalnych wnioskodawców:

Jakie trzeba mieć orzeczenie, żeby dostać świadczenie wspierające?

Jak ustala się poziom potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego?

Jak odwołać się od punktacji świadczenia wspierającego?

Czy warto się odwoływać do sądu w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności?

Kto nie otrzyma świadczenia wspierającego?

Kto przyznaje punkty do świadczenia wspierającego?

Jakie choroby dają prawo do świadczenia wspierającego?

Jaki stopień niepełnosprawności do świadczenia wspierającego?

Ile punktów na poziom potrzeby wsparcia? - to chyba najważniejsze pytanie! Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Niestety, ale 69 punktów nie jest wystarczające.

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2026 r. jedno z wypłacanych świadczeń będzie dostępne dla znacznie szerszego grona osób. [AKUALIZACJA 10.02.2026]

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2026 r. jedno z wypłacanych świadczeń będzie dostępne dla znacznie szerszego grona osób. Daje to szanse wielu osobom, bo od 2026 r., w przypadku zmiany zdolności do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz rodzaju wymaganego wsparcia osoba, w stosunku do której została wydana decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia, może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej decyzji. Świadczenie wspierające jest wprowadzane etapami – najpierw było dla osób z wyższą punktacją, a następnie stopniowo dla kolejnych grup. Zgodnie z komunikowanym informacjami z ZUS od 2026 r. dostęp obejmuje także osoby, które uzyskały co najmniej 70 punktów w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. W praktyce oznacza to, że jeśli dziś masz decyzję z punktacją 70 możesz ubiegać się nawet o kilka tysięcy wsparcia. Niestety wystarczy 1 pkt mniej, tj. 69 punktów i brak prawa do świadczenia.

Świadczenie wspierające a 70 punktów – najważniejsze informacje

Świadczenie wspierające przysługuje osobie z niepełnosprawnością po uzyskaniu decyzji o poziomie potrzeby wsparcia (punktacja).

System jest wdrażany etapami – od 2026 r. dostęp ma objąć także osoby z punktacją od 70.

Wysokość świadczenia jest powiązana z rentą socjalną i zależy od liczby punktów (im więcej punktów, tym wyższe świadczenie).

Procedura ma zwykle dwa kroki: najpierw decyzja punktowa, potem wniosek do ZUS.

Uwaga niepełnosprawni: w 2026 r. tylko tyle punktów wystarczy do świadczenia wspierającego. Co z osobami, które mają 69 punktów?

Podstawą prawną dla świadczenia wspierającego jest: ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429, z późn. zm).

REKLAMA

Zgodnie z komunikatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dniem 1 stycznia 2026 r. nastąpi rozszerzenie zakresu podmiotowego kluczowego świadczenia pieniężnego. Jest ono niezależne od pobierania renty socjalnej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych. Biorąc pod uwagę, że do końca listopada 2025 r. złożono blisko 190 tys. wniosków na kwotę ponad 7,6 mld zł, przewiduje się dalszy wzrost zainteresowania tym wsparciem w nadchodzącym roku.

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]. Czym jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia?

Poziom potrzeby wsparcia ustalany jest na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, przy zastosowaniu formularza w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu.

Ważne Ustalenia poziomu potrzeby wsparcia dokonuje się, za zgodą osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia w miejscu jej stałego pobytu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo w miejscu przez niego wyznaczonym, spełniającym warunki, o których mowa ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające, wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób z niepełnosprawnością – tych, które w decyzji wojewódzkiego zespołu uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Do końca listopada 2025 r. ZUS przyjął 188,5 tys. wniosków o to świadczenie, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła ponad 7,6 mld zł.

W marcu 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe warunki na 2026

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone etapowo, aby dostosować system do rosnącej liczby uprawnionych:

od 2024 r. przysługiwało ono osobom z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia (87–100 punktów);

od 2025 r. rozszerzono je na osoby z 78–86 punktami;

od 2026 r. dostęp do niego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać już od 2024 r.).

Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne: podstawa prawna

Podstawą prawną dla świadczenia wspierającego jest ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429). Świadczenie pielęgnacyjne i wspierające to dwa różne świadczenia, które zasadniczo nie mogą być pobierane jednocześnie - NIE MOŻNA ICH WIĘC MYLIĆ, CO CZĘSTO SIĘ ZDARZA. Podstawą prawną dla świadczenie wspierającego jest Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2025.1208 t.j.).

masz skończone 18 lat,

jesteś obywatelką lub obywatelem Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywasz w Polsce i masz dostęp do rynku pracy,

mieszkasz w Polsce,

masz decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia.

Ile wynosi świadczenie wspierające 2026?

Świadczenie wspierające wynosi miesięcznie:

220% renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów,

180% renty socjalnej - od 90 do 94 punktów,

120% renty socjalnej - od 85 do 89 punktów,

80% renty socjalnej - od 80 do 84 punktów,

60% renty socjalnej - od 75 do 79 punktów,

40% renty socjalnej - od 70 do 74 punktów.

Miesięczna wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i wynosi od 40% do 220% aktualnej renty socjalnej (1878,91 zł brutto po waloryzacji z marca 2025 r.), czyli od 752 zł do 4134 zł. Świadczenie jest waloryzowane automatycznie i wypłacane wyłącznie na konto bankowe. W marcu świadczenie będzie zwaloryzowane, ponieważ w 2026 r. ulegnie podwyższeniu renta socjalna.

Ile wynosi renta socjalna 2026?

Świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej. Do 28 lutego 2026 r. kwota renty socjalnej wynosi 1878,91 zł. Oznacza to, że jeśli masz prawo do 40 proc. renty socjalnej, otrzymasz świadczenie w wysokości 752 zł. Jeśli natomiast masz prawo do 220 proc. renty socjalnej, otrzymasz świadczenie w wysokości 4134 zł. Kwota świadczenia wspierającego będzie podwyższana w terminach podwyższenia kwoty renty socjalnej. Zazwyczaj jest to 1 marca każdego roku.

Mam 69 punktów czy dostanę świadczenie wspierające w 2026 r.?

Nie, mając 69 punktów nie otrzymasz w 2026 r. świadczenia wspierającego, brakuje 1 punktu.

Świadczenie wspierające: 70-74 punktów ile płatne w 2026?

Mając przyznane 70-74 w zakresie poziomu potrzeby wsparcia od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. można liczyć na 40% renty socjalnej, tj. 752 zł.

Świadczenie wspierające: 75-79 punktów ile płatne w 2026?

Mając przyznane 75-79 w zakresie poziomu potrzeby wsparcia od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. można liczyć na 40% renty socjalnej, tj. 1128 zł.

Świadczenie wspierające: 80-84 punktów ile płatne w 2026?

Mając przyznane 80-84 w zakresie poziomu potrzeby wsparcia od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. można liczyć na 40% renty socjalnej, tj. 1504 zł.

Świadczenie wspierające: 85-89 punktów ile płatne w 2026?

Mając przyznane 85-89 w zakresie poziomu potrzeby wsparcia od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. można liczyć na 40% renty socjalnej, tj. 2255 zł.

Świadczenie wspierające: 90-94 punktów ile płatne w 2026?

Mając przyznane 90-94 w zakresie poziomu potrzeby wsparcia od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. można liczyć na 40% renty socjalnej, tj. 3383 zł.

Świadczenie wspierające: 95-100 punktów ile płatne w 2026?

Mając przyznane 95-100 w zakresie poziomu potrzeby wsparcia od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. można liczyć na 40% renty socjalnej, tj. 4134 zł.

Podwyższenie świadczenia wspierające 2026

Trzeba wiedzieć, że podwyższenie kwoty świadczenia wspierającego w związku z podwyższeniem ustawowej wysokości renty socjalnej następuje z urzędu i nie wymaga wydania decyzji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia osobie pobierającej świadczenie wspierające informację o podwyższeniu tego świadczenia na jej profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026?

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026? Procedura jest dwuetapowa. Najpierw osoba, która ubiega się o świadczenie wspierające, powinna złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji (po 14 dniach od doręczenia, jeśli nie zostało wniesione odwołanie) powinna złożyć wniosek do ZUS – wyłącznie elektronicznie przez PUE/eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Ważne Jak podaje ZUS: Kiedy masz decyzję WZON, złóż wniosek o świadczenie wspierające do ZUS. Kiedy otrzymasz ostateczną decyzję WZON o potrzebie wsparcia, masz 3 miesiące na złożenie do ZUS wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego. Jeśli złożysz do nas wniosek w tym terminie, przyznamy Ci świadczenie, z wyrównaniem od dnia, od którego WZON przyznał uprawniające punkty potrzeby wsparcia. Jeśli złożysz do nas wniosek po tym terminie, przyznamy Ci świadczenie od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

Świadczenie wspierające jest niezależne od innych świadczeń ZUS, takich jak renta socjalna czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Co istotne, również w 2026 r. samo orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (np. wydane przez ZUS, KRUS, miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności) nie wystarczy do złożenia wniosku do ZUS o świadczenie wspierające. Musisz mieć decyzję o potrzebie wsparcia wydaną przez WZON.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która posiada:

ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,

orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów; ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Przy ubieganiu się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności, ani rodzaj posiadanego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewódzkiego zespołu składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku niezadowolenia z decyzji wojewódzkiego zespołu, istnieje możliwość złożenia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem zespołu, który wydał decyzję.

W przypadku zmiany zdolności do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz rodzaju wymaganego wsparcia osoba, w stosunku do której została wydana decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia, może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej decyzji.

Świadczenie wspierające. Kto nie dostanie w 2026 r.?

Świadczenie wspierające nie przysługuje jeżeli:

osoba z niepełnosprawnościami została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

osobie z niepełnosprawnościami przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego lub jej opiekunowi przysługuje za granicą świadczenie w związku ze sprawowaniem opieki, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wspierające 2026. Zainteresowanie świadczeniem rośnie w całym kraju

Do końca listopada 2025 r. ZUS wypłacił świadczenia na kwotę prawie 7,7 mld zł. Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwach:

małopolskim (22 tys.),

podkarpackim (17,6 tys.),

kujawsko-pomorskim (15,6 tys.).

Wysokie kwoty wypłat odnotowano m.in. w Małopolsce (ponad 1 mld zł) i na Podkarpaciu (blisko 732 mln zł).

Czy emeryt może otrzymać świadczenie wspierające?

Tak, emeryt może otrzymać świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające nie jest uzależnione od dochodów czy statusu zawodowego, tylko od niepełnosprawności. Wynika to z tego, że pobieranie emerytury nie wyklucza prawa do pobierania innych świadczeń, czy właśnie świadczenia wspierającego z ZUS. Oczywiście emeryt nie otrzyma z automatu świadczenia wspierającego, kluczowe jest posiadanie orzeczenia o potrzebie wsparcia (z odpowiednią liczbą punktów) i spełnienie kryteriów.

Podsumowując, pamiętaj osoby, które w decyzji WZON mają przyznane od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające od 2026 r. Do 28 lutego 2026 r. kwota renty socjalnej wynosi 1878,91 zł, która ma wpływ na wysokość świadczenia wspierającego.

Najczęstsze błędy, przez które sprawa stoi w miejscu:

Mylenie orzeczenia o niepełnosprawności z decyzją o poziomie potrzeby wsparcia (punktami).

Składanie wniosku do ZUS bez decyzji punktowej lub z decyzją nieprawomocną/niekompletną.

Błędny numer konta lub brak aktualnych danych kontaktowych.

Brak pełnomocnictwa, gdy wniosek składa członek rodziny/opiekun.

Założenie, że „70 punktów” gwarantuje wypłatę od razu – w praktyce liczy się też moment, od którego dany próg punktowy jest objęty wdrożeniem.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2025 r., II SA/Po 772/24

Warto też mieć świadomość, że wiele sprawo świadczenie wspierające czy np. pielęgnacyjne trafia do sądu. Przykładowo warto zwrócić uwagę na tezę sądu w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla dorosłego z orzeczeniem o niepełnosprawności, zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2025 r., II SA/Po 772/24: rozstrzygnięcie w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wymaga uwzględniania szeregu okoliczności dotyczących sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o to świadczenie oraz osoby potrzebującej opieki. Oceny minimalnego zakresu opieki sprawowanej przez wnioskodawcę należy każdorazowo dokonywać z uwzględnieniem całokształtu okoliczności konkretnej sprawy, a przede wszystkim indywidualnej sytuacji osoby wymagającej opieki, w tym m.in. rodzaju i stopnia jej niepełnosprawności, stanu zdrowia, sprawności ruchowej i intelektualnej, trybu życia itp. W zakres opieki wchodzić będą zarówno czynności opiekuńcze związane z obsługą chorego, jak i prowadzenie gospodarstwa domowego (znacząca pomoc w prowadzeniu tego gospodarstwa). Stąd dla wyprowadzenia prawidłowych wniosków będących podstawą decyzji, zwłaszcza, gdy jest ona negatywna dla wnioskodawcy, konieczne jest zachowanie odpowiedniej staranności w zebraniu i rozpatrzeniu materiału dowodowego.

Świadczenie wspierające - orzecznictwo

Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 stycznia 2025 r. III U 567/24, poniżej argumenty prawne - ważne fragmenty uzasadnienia:

„Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wspierającego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.”

„Informacja o umieszczeniu na profilu informacyjnym decyzji, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia, informacji i innego pisma w sprawie świadczenia wspierającego może zostać przesłana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie ubiegającej się o świadczenie wspierające lub osobie pobierającej świadczenie wspierające na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.”

„Jak wynika z przepisów ustawy, ale również przytoczonego fragmentu uzasadnienia projektu ustawy o świadczeniu wpierającym, w przypadku spełnienia wszystkich warunków do przyznania świadczenia wspierającego, organ rentowy nie wydaje decyzji, a jedynie przedstawia informację o przyznaniu świadczenia wspierającego.”

Źródło: informacja prasowa ZUS.

Podstawa prawna Ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429)

