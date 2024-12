Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2025 roku [LISTA]

Niepełnosprawnym w 2025 roku przysługuje wiele świadczeń takich jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające, dodatek do zasiłku rodzinnego, renta socjalna, renta z tytułu niezdolności do pracy i jednorazowe świadczenie 4000 zł. W marcu 2025 roku spodziewamy się waloryzacji emerytalno-rentowej, która wpłynie na podwyżkę świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Oto lista świadczeń.

Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych 2025 r.

Świadczenie wspierające obowiązuje od 2024 roku. Wypłaca je ZUS. Służy częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych. Aby uzyskać świadczenie, należy być osobą pełnoletnią oraz posiadać decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia z WZON. Potrzeb wsparcia musi być określona na poziomie od 70 do 100 punktów. W 2024 roku na to świadczenie mogą liczyć osoby, których potrzeba wsparcia została określona na poziomie od 90 do 100 punktów. Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z wysokością renty socjalnej. Zależy także od liczby przyznanych punktów. W 2024 roku może wynosić od 713 zł do 3919 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnych 2025

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jego celem jest pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewniania opieki osobie niesamodzielnej. Przysługuje: niepełnosprawnym dzieciom, osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawność oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia, a także osobom, które ukończyły 75 lat.

Zasiłek rodzinny to świadczenie rodzinne uzależnione od kryterium dochodowego. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności) i kontynuacji nauki w szkole lub szkole wyższej należy się nawet do 24 roku życia dziecka.

W 2024 roku kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (albo osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny jest niepełnosprawna) wynosi 764,00 zł netto. Jest to maksymalny dochód na członka rodziny, który uprawnia do pobierania świadczenia. W takiej sytuacji kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł. Co ważne są to kwoty netto. Do obliczeń bierze się pod uwagę dochód z poprzedniego roku kalendarzowego. W celu sprawdzenia czy w 2025 roku należy się zasiłek rodzinny, wylicza się dochód z 2024 roku.

Aktualnie zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do tej kwoty przysługuje dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w miesięcznej wysokości:

90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek ten przeznacza się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Aby uzyskać ten dodatek, należy złożyć stosowny wniosek.

Renta socjalna 2025

Prawo do renty socjalnej może zostać przyznane, jeżeli spełnione są poniższe warunki:

ukończone 18 lat lub kobieta, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat;

stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18 roku życia; -w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego): -w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, -w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Kwota renty socjalnej równa jest najniższej rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca 2024 roku jest to 1780,96 zł. Jeśli całkowita niezdolność do pracy ma charakter trwały, uzyskuje się prawo do stałej renty socjalnej. Natomiast w przypadku okresowej niezdolności do pracy przysługuje ona przez czas wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej ZUS.

Renta z tytułu niezdolności do pracy 2025

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie ZUS, renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje, gdy dana osoba:

jest niezdolna do pracy; ma wymagany – odpowiedni do wieku – staż ubezpieczenia (okres składkowy i nieskładkowy):

o 1 rok – jeżeli stała się niezdolna do pracy zanim ukończyła 20 lat,

o 2 lata – jeżeli stała się niezdolna do pracy między 20 a 22 rokiem życia,

o 3 lata – jeżeli stała się niezdolna do pracy między 22 a 25 rokiem życia,

o 4 lata – jeżeli stała się niezdolna do pracy między 25 a 30 rokiem życia,

o 5 lat – jeżeli stała się niezdolna do pracy po ukończeniu 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat:

 przed dniem, w którym zgłosiła wniosek o rentę, lub

 przed dniem, w którym powstała niezdolność do pracy; niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Ten wymóg nie obowiązuje, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

o jest całkowicie niezdolna do pracy oraz

o ma co najmniej:

 20-letni staż ubezpieczeniowy – jeśli jest kobietą,

 25-letni staż ubezpieczeniowy– jeśli jest mężczyzną.

ZUS dodaje, że jeśli dana osoba stała się niezdolna do pracy po ukończeniu 30 lat, nie ma obowiązku posiadania 5 lat w 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli jest całkowicie niezdolna do pracy oraz udowodniła 25 lat składkowych – kobieta, 30 lat składkowych – mężczyzna.

Wysokość renty od marca 2024 roku do końca lutego 2025 roku wynosi 1780,96 zł.

4000 zł "Za życiem"

Prawo do jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości 4000 zł mają rodzice z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Świadczenie to przewiduje Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Matka dziecka powinna pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Potwierdza się to zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez położną.