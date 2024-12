5 świadczeń dla pracowników niepełnosprawnych w 2025 r.: dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych w 2025 r., dofinansowanie do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy, ulga rehabilitacyjna.

W poniższym artykule zaprezentowaliśmy pięć świadczeń przysługujących pracownikom niepełnosprawnym w 2025 r. Warto mieć na uwadze, że nie są to jedyne świadczenia przysługujące osobom niepełnosprawnym.

Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych w 2025 r.

Pracownikom niepełnosprawnym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje dodatkowy urlop ze względu na stan zdrowia. Warto pamiętać, że zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikom zatrudnionym krócej niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego, a pracownikom zatrudnionym co najmniej 10 lat – 26 dni. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osobom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia tej osoby do jednego z powyższych stopni niepełnosprawności. Urlop ten przyznawany jest na zasadach urlopu wypoczynkowego.

Dofinansowanie do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą wystąpić o dofinansowanie miesięcznego wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnościami ze środków PFRON. Obecnie, wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w zależności od stopnia jego niepełnosprawności wynosi:

2400 zł dofinansowania przysługuje w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 1350 zł dofinansowania przysługuje w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 500 zł dofinansowania przysługuje w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W czwartek, 5 grudnia 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację zakładającą podniesienie miesięcznego wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnościami ze środków PFRON. Nowelizacja przewiduje comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w kwocie:

2760 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

1550 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

575 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Nowela zakłada zwiększenie dopłat do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością z wyrównaniem od lipca br.

Świadczenie rehabilitacyjne

Pracownicy niepełnosprawni mogą wystąpić także o świadczenie rehabilitacyjne w przypadku, gdy wyczerpali okres pobierania zasiłku chorobowego, w dalszym ciągu są niezdolni do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przyznawane jest na okres przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy. Może zostać przyznane jednorazowo bądź w częściach.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Pracownicy niepełnosprawni, którzy nie są w stanie wykonywać pracy z powodu swojej niepełnosprawności mogą wystąpić o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, należy być niezdolnym do pracy, mieć wymagany – odpowiedni do wieku – staż ubezpieczenia ( chodzi o okresy składkowe i nieskładkowe), a niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Ulga rehabilitacyjna

Pracownicy niepełnosprawni mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej PIT. Można z niej skorzystać jeżeli poniosło się wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Można z niej skorzystać jeżeli jest się osobą niepełnosprawną lub ma się na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.