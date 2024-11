Ważne zmiany dla bezrobotnych, niepełnosprawnych i pracodawców w 2025 roku

W 2025 roku czekają nas ważne zmiany w urzędach pracy, służbach zatrudnienia i zasiłku dla bezrobotnych. Będzie wynosił do 365 dni i 100% zamiast 80%. Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia wprowadzi uproszczenia dla pracodawców, którzy zatrudniają starszych pracowników. Będą również ułatwienia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia 2025

Będą nowe przepisy dotyczące funkcjonowania urzędów pracy, wspierania osób bezrobotnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, a także osób starszych. Projektowana ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia zastąpi ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Funkcjonuje ona już 20 lat i była ponad 200 razy nowelizowana. Zmiany miały wejść w życie jeszcze w 2024 roku, ale będzie to już 2025 rok. Oto najważniejsze zmiany dotyczące zasiłku dla bezrobotnych i niepełnosprawnych, które znajdują się w projekcie ustawy.

REKLAMA

Autopromocja

Zmiany dla bezrobotnych w 2025 roku

Zgodnie z projektowaną ustawą zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał osobom, które otrzymywały co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę albo podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy była równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę lub wyższa. W kwestii wysokości zasiłku dla bezrobotnych zmieni się jego kwota dla osób posiadających najkrótszy staż pracy czyli mniej niż 5 lat. Takie osoby aktualnie mają prawo do 80% podstawowej kwoty zasiłku. Od 2025 roku ma to być 100%. Zgodnie z Art. 224 ust. 2 projektowanej ustawy w przypadku osób legitymujących się okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym co najmniej 20 lat zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił 120% zasiłku podstawowego.

Odchodzi się również od długości okresu pobierania zasiłku od stopy bezrobocia występującej na obszarze powiatu zamieszkania bezrobotnego. Dotychczas przysługiwało:

180 dni – bezrobotni zamieszkali w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju; 365 dni – bezrobotni zamieszkali w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub.

Co więcej, 365 dni zasiłku będzie należało się osobom:

niepełnosprawnym ,

, bezrobotnym będącym członkami rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ,

, powyżej 50. roku życia oraz posiadającym jednocześnie co najmniej łącznie 20-letni okres wymieniony w art. 218 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, lub

wymieniony w art. 218 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, lub które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub

samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Art. 219. 1. Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który przed rejestracją w PUP: rozwiązał ostatni stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem, chyba że rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1 i 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; spowodował rozwiązanie ze swej winy ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia; rozwiązał ostatni stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez starostę do pracodawcy otrzymującego w związku z tym skierowaniem środki z Funduszu Pracy. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ostatni stosunek pracy lub stosunek służbowy nie stanowi podstawy nabycia prawa do zasiłku. Art. 220. 1. Prawo do zasiłku od dnia zarejestrowania w PUP nie przysługuje bezrobotnemu, który: otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę; otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej; odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę; zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do CEIDG, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jeśli okres prowadzenia tej działalności stanowi podstawę lub jest uwzględniany do nabycia prawa do zasiłku; rozwiązał ostatni stosunek pracy lub stosunek służbowy na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy; z własnej winy po skierowaniu przez PUP lub zawarciu umowy nie podjął lub przerwał realizację formy pomocy, chyba że powodem niepodjęcia lub przerwania realizacji było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej; odmówił bez uzasadnionej przyczyny propozycji prac społecznie użytecznych; 8) odmówił udziału w przygotowaniu IPD zgodnie z art. 88 ust.

Zmiany dla niepełnosprawnych w 2025 roku

Jeśli chodzi o zmiany dla osób niepełnosprawnych, podnosi się wiek dziecka, na które starosta może zrefundować koszty opieki bezrobotnemu. Obecnie w przypadku zdrowego dziecka jest to 6 lat, a niepełnosprawnego 7. Po zmianie przepisów wiek dziecka niepełnosprawnego ten zostanie podniesiony aż do 18 roku życia. Co więcej, opiekunowie osób niepełnosprawnych będą uprawnieni do wszystkich form wsparcia, jakie przysługują osobom bezrobotnym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyższa pożyczka na utworzenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej

Omawiany projekt ustawy podnosi wysokość pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Aktualnie jest to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia - 45 242,16 zł. Zgodnie z planami wyniesie natomiast 10-krotność przeciętej płacy czyli 75 403,60 zł (zgodnie z danymi na 2024 rok). Do 25% wartości pożyczki pracodawca będzie mógł przeznaczyć na koszty osobowe pracownika.

Planowane zmiany w ustawie w zakresie usług i instrumentów rynku pracy: Zmiana priorytetów publicznych służb zatrudnienia, nastawienie na rynek, klienta i potrzeby przedsiębiorców,

Bardziej innowacyjne i dopasowane do potrzeb rynku kierunki działania: aktywizacja biernych zawodowo, rolników chcących się przekwalifikować, wspieranie kierunkowe określonych grup, np. osób młodych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, kobiety z dziećmi chcących wrócić na rynek pracy, osób zainteresowanych własnym biznesem, rozwijanie potrzebnych na rynku instrumentów itp. celem zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej,

Poprawa efektywności urzędów pracy i trwałości zatrudnienia osób wcześniej bezrobotnych,

Zwiększenie mobilności osób szukających pracy,

Skrócenie czasu poszukiwania pracy,

Lepsza pomoc rodzinom, osobom powracającym na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osobom opiekującym się osobami zależnymi (dzieci, starsi rodzice, chorzy itp.),

Wsparcie pracodawców, zmniejszenie biurokracji i obowiązków sprawozdawczych dla przedsiębiorców,

Unowocześnienie i zautomatyzowanie usług urzędów pracy,

Zwiększenie dostępu do Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) osób prowadzących firmy jednoosobowe oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych,

Uelastycznienie gospodarowania środkami Funduszu Pracy.