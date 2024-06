Również w 2024 r. będą organizowane bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych. Poniżej opis, gdzie, dla kogo, kiedy, na jakie schorzenia i na jakich warunkach organizowane są turnusy.

rozwiń >

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Już od ponad 30 lat, bo od 1993 r. KRUS organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Co roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 1180 dzieci.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom indywidualny program rehabilitacyjny;

całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską;

całodzienne wyżywienie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego również w 2024 r. w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009–2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 poz. 208 i 337).

Wniosek o rehabilitację leczniczą

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie warunków rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony: formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka; formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą; oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej. Druki dokumentów dostępne są w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS.

Ważne Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi.

Gdzie turnusy rehabilitacyjne w 2024?

W 2024 r. będą organizowane turnusy rehabilitacyjne:

dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach:

- 23.06 - 13.07.2024 r.

- 14.07 - 03.08.2024 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:

- 08.07 - 28.07.2024 r.,

- 29.07 - 18.08.2024 r.

dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie:

- 02.07 - 22.07.2024 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, dwa turnusy w terminach:

- 10.07 - 30.07.2024 r.,

- 31.07 - 20.08.2024 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:

- 11.08 - 31.08.2024 r.

Ile trwają turnusy rehabilitacyjne dla dzieci?

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.

Czy rolnicy mają prawo do rehabilitacji leczniczej?

Tak, rolnicy mają prawo do rehabilitacji leczniczej, jednak tylko Ci, którzy posiadają ubezpieczenie w KRUS.

Ważne REHABILITACJA NIE DLA KAŻDEGO Rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi. Co ciekawe, osoba zagrożona całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym może być ponownie skierowana na rehabilitację leczniczą po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji leczniczej. Podobnie, po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji leczniczej, osoba uprawniona do emerytury rolniczej może być ponownie skierowana na rehabilitację leczniczą.

Ile trwa rehabilitacja dla rolników z KRUS?

Rehabilitacja lecznicza dla rolników organizowana jest przez KRUS w formie 21-dniowych turnusów.

Gdzie jest prowadzona rehabilitacja lecznicza rolników?

Rehabilitacja lecznicza rolników jest prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS, co określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757).

Cel rehabilitacji rolników

Jak podaje KRUS: głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest:

zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym

w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Jak i kiedy korzystać z rehabilitacji leczniczej rolników?

Generalną zasadą jest, że z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - świadczenie rehabilitacyjne można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Wniosek na rehabilitację leczniczą czy turnus rehabilitacyjny

Lekarz prowadzący leczenie sporządza wniosek o rehabilitację leczniczą czy turnus rehabilitacyjny. Wniosek składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej KRUS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny, po jego zweryfikowaniu i akceptacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS.

Koszty rehabilitacji leczniczej?

Pobyt na turnusie dla tej grupy pacjentów jest bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.