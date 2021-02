Tarcza 7.0 czyli zmiany w Tarczy 6.0

sposób obliczenia spadku obrotów. Obecnie przedsiębiorcy informują o uzyskaniu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dzięki temu wnioski o tę dotację mogą składać przedsiębiorcy, którzy krótko prowadzą działalność, a zanotowali spadek obrotów. W dotacji opisanej w ustawie (art. 15zze4) porównywało się październik lub listopad 2020 r. do października lub listopada 2019 r., co uniemożliwiało wielu młodym przedsiębiorcom złożenie wniosku.