Tarcza 7.0 - coraz więcej wniosków

Wniosek o zwolnienie ze składek najbardziej popularny

W ramach Tarczy Antykryzysowej 7.0. przedsiębiorcy złożyli już ponad 90 tys. wniosków o zwolnienie z opłacania składek i ponad 50 tys. wniosków o świadczenia postojowe - poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W piątek (19 lutego) w Siedlcach odbyła się konferencja prasowa poświęcona wsparciu m.in. przedsiębiorców w dobie pandemii koronawirusa. W konferencji uczestniczyły m.in. prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

Prezes ZUS wskazywała na ogromną rolę, jaką Zakład odegrał w działaniach antykryzysowych, realizując m.in. świadczenie, jakim było zwolnienie z opłacania składek. "Przeznaczyliśmy na to 13 mld zł, ale są widoczne efekty. Zakład na koniec ubiegłego roku zarejestrował 2,5 mln płatników składek, czyli o 55 tys. więcej, niż w lutym roku poprzedzającego" - poinformowała prezes ZUS.

Ile wsparcia otrzymano na Mazowszu?

Prezes ZUS podała również najnowsze dane dotyczące wsparcia udzielnego w województwie mazowieckim. "Przedsiębiorcy z Mazowsze otrzymali wsparcie z ZUS w postaci zwolnienia z opłacania składek w kwocie 4 mld zł, odroczeń płatności i układów ratalnych na 2,2 mld zł oraz świadczeń postojowych na kwotę 1,6 mld zł" - wyliczała prof. Uścińska.

Cel wsparcia

Minister Maląg mówiła m.in. że działania, które zostały podjęte przez rząd od marca 2020 r. to szybkie skuteczne wsparcie, które przede wszystkim było nakierowane na ratowanie miejsc pracy. "Dzięki wsparciu z Tarczy Antykryzysowej uratowaliśmy co najmniej 6,5 mln miejsc pracy" - powiedziała Maląg.

Wiceminister Semeniuk dodała, że wszystkie przygotowywane instrumenty trafiają przede wszystkim do sektora polskich przedsiębiorstw. "Ostatnia, uruchomiona 15 stycznia, tarcza 2.0 jest skierowana głównie do mikro i małych firm. Kolejne 5 mld zł trafi do przedsiębiorstw w fazie lockdownu" - dodała Semeniuk.