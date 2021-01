Dofinansowanie z FGŚP i dotacja 5000 zł (Tarcza 6.0)

Dofinansowanie - Tarcza 6.0

W przypadku ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nazywanej Tarczą 6.0 kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie z urzędów pracy mają dwa artykuły: 15gga (dotyczy wojewódzkich urzędów pracy) oraz 15zze⁴ (dotyczy powiatowych urzędów pracy).

Wsparcie opisane w art. 15 gga dotyczy świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.





Wsparcie opisane w art. 15zze⁴ dotyczy jednorazowej dotacji (5000 zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.

Dofinansowanie z FGŚP (art. 15gga)

Wsparcie opisane w art. 15gga dotyczy przedsiębiorców (w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Spełnienia warunku dotyczącego kodu PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON na dzień 30 września 2020 roku.

Przedsiębiorca ubiegający się o te wsparcie powinien wykazać spadek obrotów. A więc, przychód z działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ma być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wsparcie nie przysługuje do wynagrodzeń, m.in. pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek - do kiedy?

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy składa się wyłącznie w formie elektronicznej (praca.gov.pl: VIA-WOMPP) do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do 28 lutego 2021 r.

Ile miesięcy?

Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku i jest wypłacane w transzach miesięcznych. Wsparcie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy, korzystającego z dofinansowania, jest niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem.

Dotacja do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów (art. 15zze⁴)

W artykule 15zze⁴ opisana jest dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą się o nią ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami, takimi jak opisane w artykule 15gga (spis PKD wraz z nazwami kodów znajduje się niżej). Liczy się wpis do rejestru REGON na dzień 30 września 2020 r.

Warunek przychodu

Aby ubiegać się o dotację, należy wykazać spadek obrotów. Wsparciem mogą być objęci mikro i mali przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Zawieszenie działalności

Warunkiem ubiegania się o dotację jest prowadzenie działalności, a więc nie mogła być ona zawieszona, w okresie obejmującym 30 września 2020 r. Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

O dotację mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Wniosek - do kiedy?

Wniosek o dotację mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej (praca.gov.pl: PSZ-DBDG) do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia 31 stycznia 2021 r.

Wysokość dotacji

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł. Wsparcie to jest udzielane jednorazowo. Dlatego warto uważnie wypełnić wniosek, ponieważ złożenie go o np. 500 zł (pomyłka o jedno zero) będzie skutkować tym, że nie można będzie ubiegać się ponownie o 4500 zł.

Czy jest bezzwrotna?

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Jeśli przedsiębiorca nie spełni warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji – ma obowiązek zwrotu dotacji.

Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto przedsiębiorcy.

Warunek prowadzenia działalności przez 3 miesiące

Spełnienie przez przedsiębiorcę warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji będzie sprawdzane przez Urzędy Pracy, które poinformują przedsiębiorcę o wyniku tej weryfikacji.

Kiedy wypłata dotacji?

Wypłata dotacji nastąpi jednorazowo po zaakceptowaniu Wniosku przez Urząd Pracy, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę we Wniosku.

Czy dotacja podlega egzekucji?

Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Czy dotacja jest przychodem?

Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kody PKD

Lista kodów PKD i nazw tych kodów objętych wsparciem z artykułów 15gga i 15zze4:

L.p. / Kod PKD / Nazwa kodu

1. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

4. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

5. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

6. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

7. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

8. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

9. 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

10. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

11. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

12. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

13. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

14. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

15. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

16. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

17. 74.20.Z Działalność fotograficzna

18. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

19. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

20. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

21. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

22. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

23. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

24. 85.59.A Nauka języków obcych

25. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

26. 86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

27. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

28. 86.90.D Działalność paramedyczna

29. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

30. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

31. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

32. 91.02.Z Działalność muzeów

33. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych

34. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

35. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

36. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

37. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

38. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

39. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

40. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

41. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Dotacja a pożyczka z art. 15zzd

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Kiedy trzeba zwrócić dotację?

Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, który wykorzystał przyznaną dotację niezgodnie z przeznaczeniem, nie poddał się kontroli, złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z wymaganych oświadczeń lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji, jest obowiązany do zwrotu w całości otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia udzielenia dotacji na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację.

Kto może ubiegać się o dotację?

Przedsiębiorcy objęci wsparciem (dotacją) z artykułu 15zze4:

Mikroprzedsiębiorca - oznacza to mikroprzedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (zgodnie z tym artykułem mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

Mały przedsiębiorca - oznacza to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (zgodnie z tym artykułem mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.