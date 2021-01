Tarcza branżowa - nowe kody PKD

Dłuższa i szersza pomoc z Tarczy branżowej

Zwolnienie z opłacania składki ZUS na następne dwa miesiące, a także kolejna dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń – to kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców z rozporządzenia przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów. Ponadto, całe to wsparcie, jak również dopłaty do wynagrodzeń zostaną rozszerzone także na firmy z branży turystycznej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 lutego 2021 r., a wartość pomocy może wynieść ponad 5 mld zł i objąć nawet ok. 300 tys. przedsiębiorców.

Postojowe i zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń

"Przedsiębiorcy z branż już objętych tarczą branżową będą zwolnieni dodatkowo ze składek ZUS za grudzień oraz styczeń. Otrzymają także postojowe za te miesiące. To rozwiązanie może być przedłużone ewentualnie na następne miesiące, o ile stan pandemiczny wymagałby wydłużenia restrykcji." – zapowiedział w ubiegły piątek wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii, którego resort opracował projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Wydłużenie Tarczy branżowej

Przepisy przyjętej 9 grudnia 2020 r. przez Sejm tzw. tarczy branżowej upoważniały Radę Ministrów do wydłużenia mocą rozporządzenia okresu pomocy, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

Celem przyjętego we wtorek przez rząd rozporządzenia jest wsparcie przedsiębiorców, którzy są obecnie dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej firm

Wsparcie zostanie również rozciągnięte na m.in. hotele, w tym obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Obejmie też inne branże zawarte już w ustawie (tarczy branżowej), czyli np. gastronomię czy obiekty kulturalne. Przewidziane w rozporządzeniu wsparcie za grudzień nie obejmie jednak działalności gospodarczych polegających na handlu, ponieważ w tamtym miesiącu handel nie był zamrożony. Takie firmy skorzystają jedynie ze wsparcia za miesiąc styczeń.

Nowe kody PKD

Wsparcie ma być skierowane do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Pomoc będzie rozszerzona o 6 kodów PKD: