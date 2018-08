Wnioski o świadczenia rodzinne 2018/2019

W tym roku po raz pierwszy w lipcu wnioski oświadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy można było składać jedynie przez internet.

Od sierpnia wnioski można składać także papierowo w urzędzie.

Wnioski o wszystkie świadczenia dla rodzin można złożyć przez portal empatia.mrpips.gov.pl.

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o wsparcie z programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne i te z funduszu alimentacyjnego, a także nowego świadczenia dobry start. Ujednolicenie terminu składania wniosków o różne formy wsparcia to z jednej strony oszczędność czasu dla rodzin, a z drugiej usprawnienie pracy urzędników, którzy szybciej rozpatrzą złożone przez rodziny wnioski.

Online od lipca, a papierowo od sierpnia

Dzięki nowelizacji przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca.

Kto składa wniosek?

Prawo do różnych form wsparcia dla rodzin jest ustalane na dany okres świadczeniowy. W przypadku programu „Rodzina 500+” świadczenie przyznawane jest na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W związku z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego należy złożyć wniosek.

Podobne zasady obowiązują w odniesieniu do innych form wsparcia. Oznacza to, że wymóg złożenia wniosków dotyczy rodzin, które chcą dalej korzystać z różnych form wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero zacząć je otrzymywać.

Pieniądze szybciej na koncie

Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej do niej trafi świadczenie. Ważne, aby nie przegapić terminu złożenia wniosku. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to programu „Dobry Start”), albo otrzyma je od miesiąca w którym złoży wniosek ( a nie od początku nowego okresu świadczeniowego, czyli nie będzie zachowana ciągłość wypłat).

Jakie wnioski można złożyć przez portal empatia.mrpips.gov.pl?

Wnioski elektroniczne zostały przygotowane w formie przyjaznych i łatwych do wypełnienia kreatorów, które krok po kroku podpowiadają jakie i w jakim przypadku dane pole należy wypełnić. Wnioski o świadczenia dla rodzin, które można złożyć przez portal Emp@tia to:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (Dobry Start)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

Wniosek o świadczenie rodzicielskie.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej dla siebie lub innej osoby

Dodatkowo na portalu Emp@tia znajdziemy także:

Wniosek wygodnie przez bank

Co zrobić jeśli nie mamy założonego profilu zaufanego i nie możemy złożyć wniosku przez empatia.mrpips.gov.pl? Wniosek o świadczenie „Rodzina 500+” oraz o dobry start możemy złożyć w prosty sposób przez bankowość elektroniczną. Wystarczy zalogować się do serwisu transakcyjnego swojego banku i tam znaleźć elektroniczny wniosek o świadczenie. Jakie banki oferują taką usługę?

Banki: Dobry start Rodzina 500+ Alior Bank S.A. Tak Tak Bank PKO BP Tak Tak Bank PKO BP / Inteligo Tak Tak Bank Pocztowy S.A. Tak Tak Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Tak Tak Bank Zachodni WBK S.A - Tak BGŻ BNP Paribas S.A - Tak Credit Agricole Bank Polska S.A. Tak Tak Euro Bank S.A. - Tak Getin Noble Bank S.A. Tak Tak ING Bank Śląski S.A. Tak Tak mBank S.A. Tak Tak Millennium S.A Tak Tak Nest Bank S.A. Tak Tak PEKAO S.A. Tak Tak PLUS BANK S.A. - Tak Raiffeisen Bank Polska S.A. - Tak SGB-Bank S.A. Tak Tak ZUS - Tak

Dodatkowo, przy składaniu wniosku o świadczenie „Rodzina 500+” wniosek elektroniczny możemy złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.