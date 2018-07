Zasiłek pielęgnacyjny - podwyżka 2018/2019

Komu przysługuje

Zasiłek pielęgnacyjny został uregulowany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jego podstawowym celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie:

- niepełnosprawnemu dziecku,

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Jednakże powyższe osoby nie otrzymają zasiłku pielęgnacyjnego, jeżeli:

- są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego,

- są umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,

- udzielane są świadczenia w tym samym okresie i dla tych samych członków rodziny na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

Okres pobierania zasiłku pielęgnacyjnego

Co do zasady prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest na nieokreślony czas. Wyjątkiem jest sytuacja, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało przyznane na czas określony, np. na 5 lat.

Wysokość zasiłku

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.

Rząd zaproponował, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego została podwyższona do kwoty 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). Zmiany miałyby obowiązywać od 1 listopada 2018 r. Ma to być pierwszy etap podwyższenia. W kolejnym etapie, od 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku ma wynieść 215,84 zł.

Ponadto ma zostać podwyższony specjalny zasiłek opiekuńczy i ma wynosić 620 zł (wzrost o 100 zł).

Wniosek i dokumenty

Zasiłek pielęgnacyjny ustalany jest wyłącznie na wniosek. Wynika to z art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Osoba ubiegająca się o zasiłek powinna złożyć następujące dokumenty:

wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, kopię orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka do lat 16, kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat, zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, że pobyt osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego i udzielane jej świadczenia nie są w całości lub w części finansowane z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku przebywania osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego w takiej instytucji.

Dokumenty należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej bądź w urzędzie gminy. W urzędach gminy dostępne są formularze, które ułatwią złożenie wniosku. W przypadku otrzymania decyzji przyznającej świadczenie, pieniądze będą wypłacane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.