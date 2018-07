Kadry > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Świadczenie pielęgnacyjne a pobieranie emerytury - wyrok NSA

Świadczenie pielęgnacyjne a pobieranie emerytury - wyrok NSA

Przepisy wykluczają możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom osób z niepełnosprawnością, jeśli mają ustalone prawo do emerytury. Potwierdził to wyrok NSA, który oddalił skargę na odmowę uzyskania prawa do tego świadczenia dla matki opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem.