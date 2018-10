Elektroniczne zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2018 r.

Papierowe zwolnienia lekarskie tylko do 30 listopada 2018

Zwolnienia lekarskie wystawianie na papierowym formularzu wkrótce staną się przeszłością. Lekarze mają taką możliwość tylko do 30 listopada 2018 roku. W przypadku wystawiania zwolnienia na starych zasadach lekarz przekazuje pacjentowi wydruk i informuje go o konieczności dostarczenia do pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania. W razie opóźnienia zasiłek chorobowy lub opiekuńczy obniża się o 25%. Niższy zasiłek będzie przysługiwał za dni od 8 dnia od otrzymania zwolnienia do dnia dostarczenia go do pracodawcy.

ZOBACZ KROK PO KROKU JAK WYSTAWIĆ E-ZLA: Jak wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA - PORADNIK ZUS

reklama reklama

Wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 grudnia 2018

Od 1 grudnia 2018 roku akceptowane będą wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym (czyli np. także podczas wizyty domowej lekarza). E-ZLA lekarz może wystawić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Istnieje druga możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego. Służą temu specjalne aplikacje używane w gabinetach lekarskich, które są zintegrowane z PUE. W celu zintegrowania aplikacji z PUE Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia podmiotom zewnętrznym niezbędną dokumentację. Dzięki temu dokumenty elektronicznych zaświadczeń lekarskich mogą być przekazywane także przez aplikacje znane już poszczególnym lekarzom, a ubogacone o konkretne funkcje. Warto nadmienić, że w przypadku korzystania z aplikacji w razie wystąpienia różnego rodzaju problemów należy skontaktować się z dostawcą danej aplikacji gabinetowej, a nie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

WAŻNE ZMIANY - > PPK, dokumentacja pracownicza, CUDZOZIEMCY -> więcej >>

Ponadto oprogramowanie w portalu PUE ZUS udostępniane jest bezpłatnie, natomiast pozostałe kwestie techniczne związane z wystawianiem zwolnień elektronicznych pozostają poza kompetencją ZUS (np. koszt aplikacji gabinetowej, urządzeń mobilnych)

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania.

Korzyści zwolnień elektronicznych

Elektroniczne zwolnienia lekarskie przynoszą korzyści zarówno lekarzom, pracodawcom jak i pracownikom. Nowy sposób wystawiania zwolnień jest łatwiejszy i szybszy, co usprawnia pracę lekarzy. Pracownik nie musi przekazywać dokumentu pracodawcy (lub przedsiębiorca nie musi dostarczać zwolnienia do ZUS). Pracodawca otrzymuje informację o zwolnieniu ma swoim profilu PUE. Lekarz wystawia e-ZLA na swoim profilu PUE, następnie system przekazuje zwolnienie do ZUS oraz do pracodawcy danego pacjenta/pracownika, a także na profil samego pacjenta/pracownika/ubezpieczonego (jeśli dana osoba posiada profil na PUE).

Źródło grafiki: ZUS

Ponadto w przypadku elektronicznych zwolnień lekarskich nie ma możliwości nieterminowego dostarczenia ich do ZUS. Podpisanie e-ZLA przez lekarza jest równoznaczne z przekazaniem go do ZUS.