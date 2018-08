Zmiany w PUE ZUS w związku z e-ZLA

ZUS poinformował, że od 14.08.2018 r. została udostępniona nowa wersja portalu PUE, która wprowadziła zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA).

Dodano możliwość nadania upoważnień ograniczonych tylko do e-ZLA – pełnomocnik płatnika z nadanym upoważnieniem ograniczonym ma dostęp wyłącznie do zakładek Zaświadczenia lekarskie w Panelu Płatnika i w skrzynce Dokumenty i wiadomości.

Upoważnienie może być od razu nadane jako upoważnienie ograniczone - mocodawca składając do ZUS pełnomocnictwo na druku ZUS-PEL może określić zakres pomocnictwa wyłącznie do e-ZLA. Jednocześnie osoba fizyczna w roli Płatnik może samodzielnie w dowolnym momencie ograniczyć pełnomocnictwa wybranym lub wszystkim osobom, którym do tej pory nadała upoważnienia pełne (Panel płatnika – ustawienia konfiguracja profilu – role upoważnienia – upoważnienia ograniczone). Instrukcja ograniczania pełnomocnictwa przez płatnika - osobę fizyczną w załączeniu (plik pdf 234 kb).

Umożliwiono grupowy eksport dokumentów w formacie .xml ze skrzynki Dokumenty i wiadomości - Zaświadczenia lekarskie. Oprócz możliwości pobrania pojedynczego dokumentu (przycisk Pobierz dokument) dodano możliwość grupowego eksportu (przycisk Eksport), gdzie po zaznaczeniu kwadratów z prawej strony eksportuje się archiwum .zip, zawierające odrębne pliki z pojedynczymi zwolnieniami lekarskimi.

Dodano informację o statusie w eksportowanych zwolnieniach z menu Panel płatnika - sekcja Zaświadczenia lekarskie. Eksport obejmuje wszystkie dane ze zwolnienia lekarskiego, łącznie ze statusem zwolnienia lekarskiego. Zmianę schematu eksportowanego pliku .csv opisaliśmy na stronie o e-ZLA.