REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » Wpłaty na PPK: czy wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe liczą się do podstawy wymiaru?

Wpłaty na PPK: czy wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe liczą się do podstawy wymiaru?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 sierpnia 2026, 11:43
Joanna Gawęda
Joanna Gawęda
Ekspert PFR Portal PPK
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
oprac. Emilia Panufnik
wpłaty na ppk od czego podstawa wymiaru wynagrodzenie pracownika
Wpłaty na PPK: czy wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe liczą się do podstawy wymiaru?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od jakiej kwoty liczy się wpłaty na PPK? Nie od każdego świadczenia na rzecz uczestnika PPK należy naliczać wpłaty do PPK. To, czy dane świadczenie stanowi podstawę wpłat do PPK, zależy od tego, czy jest ono podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Co z wczasami pod gruszą, świadczeniem urlopowym, nagrodą jubileuszową, zasiłkami i urlopem wychowawczym?

Wpłaty na PPK - od jakiej kwoty?

Podstawą naliczenia wpłat do PPK jest wynagrodzenie uczestnika PPK. „Wynagrodzeniem”, w rozumieniu ustawy o PPK, jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

REKLAMA

REKLAMA

Oznacza to, że przy ustalaniu podstawy wymiaru wpłat do PPK należy stosować zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o których mowa w ustawie o sus. Zgodnie z przepisami tej ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia wypadkowego,
  • przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia należą m.in.: świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (np. tzw. wczasy pod gruszą), świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚŚ - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie oraz nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe a PPK

Świadczenia socjalne z ZFŚS, aby były zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nie stanowiły podstawy naliczenia wpłat do PPK, muszą być przyznawane na podstawie kryteriów socjalnych, tzn. ich wysokość musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Inaczej jest ze świadczeniami urlopowymi, wypłacanymi przez pracodawców nietworzących ZFŚS. Takie świadczenie jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez konieczności stosowania przez pracodawcę kryteriów socjalnych, do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w ustawie ZFŚS. Świadczenie urlopowe jest wypłacane raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W 2025 roku limity dotyczące świadczenia urlopowego wynoszą: 2723,40 zł - dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach oraz 3631,20 zł - dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (wysokość limitu jest pomniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika). Jeśli uczestnik PPK otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości przekraczającej kwotę limitu, nadwyżka będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a tym samym pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia wpłat do PPK od kwoty nadwyżki.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Przykład

Pracodawcy wypłacił - ze środków ZFŚS - wszystkim pracownikom po 500 zł z tytułu tzw. wczasów pod gruszą. Niezastosowanie przez pracodawcę kryteriów socjalnych spowodowało, że przyznane świadczenie nie jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zatem stanowi także podstawę naliczenia wpłat do PPK.

Zobacz również:

Nagroda jubileuszowa a PPK

W przypadku nagród jubileuszowych o zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe decyduje częstotliwość ich wypłaty. Zwolnione ze składek są nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikowi nie częściej niż co 5 lat (poza kilkoma ściśle określonymi wyjątkami - np. gdy skrócenie terminu wypłaty nagrody jubileuszowej wynika ze zmiany przepisów wewnątrzzakładowych normujących zasady przyznawania takich gratyfikacji, jeżeli zarówno stare jak i nowe przepisy wewnątrzzakładowe przewidują przyznanie nagrody nie częściej niż co 5 lat). W przypadku, gdy w danym podmiocie wprowadzono krótsze okresy między wypłatami, od tych nagród należy naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wpłaty do PPK.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

Pracownik, będący uczestnikiem PPK, otrzyma w sierpniu nagrodę jubileuszową, przysługującą mu za przepracowanie 20 lat. W związku z tym, że u pracodawcy nagrody jubileuszowe są przyznawane pracownikom nie częściej niż raz na 5 lat, nagroda wypłacona uczestnikowi PPK nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracodawca nie naliczy od niej również wpłat do PPK.

Zasiłek macierzyński i urlop wychowawczy a PPK

Wpłat do PPK nie nalicza się również od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - wyłączenie to wynika wprost z definicji „wynagrodzenia” zawartej w ustawie o PPK. Należy jednak pamiętać, że jeśli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku uczestnik PPK otrzyma składnik wynagrodzenia, który będzie stanowił „wynagrodzenie” w rozumieniu ustawy o PPK, np. zostanie mu wypłacona nagroda roczna, to pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia od tej nagrody wpłat do PPK. Analogicznie jest w przypadku uczestników nieobecnych w pracy w związku z chorobą - jeśli pracownik przebywa np. na zasiłku chorobowym, zasiłek nie stanowi podstawy naliczenia wpłat do PPK.

Przykład

Uczestnik PPK od 1 lipca br. przebywa na urlopie macierzyńskim. Na koniec lipca pracodawca wypłaci temu uczestnikowi PPK nagrodę za drugi kwartał 2025 r. Nagroda kwartalna stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz podstawę naliczenia wpłat do PPK. Dla obowiązku naliczenia wpłat do PPK od tej nagrody bez znaczenia pozostaje fakt, że uczestnik PPK przebywa na urlopie macierzyńskim.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427)

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 350 ze zm.)

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 316)

Powiązane
Utrata przez uczestnika PPK statusu osoby zatrudnionej to nie koniec oszczędzania w PPK [Przykłady]
Utrata przez uczestnika PPK statusu osoby zatrudnionej to nie koniec oszczędzania w PPK [Przykłady]
Wpłaty do PPK nalicza się od całego wynagrodzenia uczestnika PPK [Przykłady]
Wpłaty do PPK nalicza się od całego wynagrodzenia uczestnika PPK [Przykłady]
Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Dostaną nawet 600 złotych bez względu na wysokość emerytury. Rusza składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Dostaną nawet 600 złotych bez względu na wysokość emerytury. Rusza składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Syndrom oszusta w pracy dotyka ambitnych i sprawia, że nie proszą o awans i podwyżki. Jak się go pozbyć?
27 sie 2026

Syndrom oszusta w pracy to błędne przekonania poznawcze i podważanie swoich umiejętności, wiedzy oraz sukcesów. Okazuje się, że dotyka ambitnych i utalentowanych pracowników. Sprawia, że nie proszą oni o awans i podwyżki. Jak się go pozbyć?
Cukrzyca w pracy dot. nawet 2 mln pracowników w Polsce. Czy trzeba informować pracodawcę? Można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności? Jak wspierać chorych? [Wywiad]
27 sie 2026

Cukrzyca w pracy może dotyczyć nawet 2 mln pracowników w Polsce. Czy trzeba informować pracodawcę o przewlekłej chorobie? Czy możliwe jest otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności z powodu cukrzycy? Jak wspierać chorych w miejscu pracy? Na pytania odpowiada Monika Kaczmarek, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Wrzesień 2026. Kalendarz do druku [PDF]
26 sie 2026

Pobierz kalendarz września 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. We wrześniu jest 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w tym miesiącu? Wydrukuj i zaplanuj kolejny miesiąc.
Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia. Ile to procent? [Przykład]
26 sie 2026

Jeśli były pracodawca wypłacił uczestnikowi PPK wynagrodzenie już po ustaniu zatrudnienia, od tego wynagrodzenia oblicza i pobiera wpłaty do PPK. Ile procent z wynagrodzenia pracownika stanowią wpłaty do PPK? Podajemy praktyczny przykład.

REKLAMA

Zawody deficytowe: spawacze, ślusarze, elektrycy, operatorzy specjalistycznych maszyn i kierowcy mają przewagę negocjacyjną
26 sie 2026

Najwięcej rekrutacji pracowników fizycznych jest w magazynach i zakładach produkcyjnych, a jednocześnie pracodawcy zgłaszają wciąż duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających konkretne kwalifikacje. Zawody deficytowe takie jak spawacze, ślusarze, elektrycy, operatorzy specjalistycznych maszyn i kierowcy mają dziś przewagę negocjacyjną. Dlaczego rezygnują w trakcie rekrutacji?
Po 60 roku życia przeciętna dopłata 1 tys. zł miesięcznie dla matki czwórki dzieci. Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające? [Przykłady]
26 sie 2026

Przeciętna dopłata 1 tys. zł miesięcznie dla matki czwórki dzieci należy się po 60 roku życia. Komu dokładnie i w jakiej wysokości przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Oto kilka praktycznych przykładów.
Ważne zmiany od 22 sierpnia 2026 r. w zatrudnianiu cudzoziemców z Gruzji, Kolumbii i Wenezueli
25 sie 2026

Ważne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców z Gruzji, Kolumbii i Wenezueli obowiązują od 22 sierpnia 2026 r. Obywatele wymienionych państw przebywający w Polsce na ruchu bezwizowym nie mogą podejmować pracy.
Umowa B2B czy etat? Podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy najistotniejszym elementem umowy o pracę. Interpretacja indywidualna GIP nr 4
24 sie 2026

Interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy Janusza Krasonia nr 4 z dnia 29 lipca 2026 r. - czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny stanowi stosunek pracy w rozumienia art. 22 § 1 Kodeksu pracy? Najistotniejszym elementem odróżniającym umowę o pracę od umowy zlecenia jest podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy, czyli wydawanie przez pracodawcę bezpośrednich, wiążących poleceń dotyczących bieżącego wykonywania zadań, co tym samym stanowi cechę charakterystyczną dla kierownictwa typowego dla stosunku pracy.

REKLAMA

Migrena w pracy: co robić, gdy nie można pracować? Czy można otrzymać L4? Informacje dla chorego, współpracowników i pracodawcy [Wywiad]
27 sie 2026

Migrena w pracy to problem nawet 6 mln Polaków, a 750 tys. osób zmaga się z ciężką, przewlekłą postacią tej choroby. Co robić, gdy migrena nie pozwala pracować? To pytanie do chorego, współpracowników i pracodawcy. Na pytania odpowiada Ewa Pol z Fundacja Zdrowie i Edukacja Ad Meritum.
Pracodawcy mają tylko kilka miesięcy na przygotowanie się do nowych przepisów BHP
22 sie 2026

Pracodawcy mają tylko kilka miesięcy na przygotowanie się do nowych przepisów BHP dotyczących pracy w wysokich temperaturach. Regulacje wchodzą w życie w styczniu 2027 r. Które branże będą nimi najbardziej dotknięte? Co powinni już teraz robić zatrudniający?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA