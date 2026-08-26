Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia. Ile to procent? [Przykład]

Jeśli były pracodawca wypłacił uczestnikowi PPK wynagrodzenie już po ustaniu zatrudnienia, od tego wynagrodzenia oblicza i pobiera wpłaty do PPK. Ile procent z wynagrodzenia pracownika stanowią wpłaty do PPK? Podajemy praktyczny przykład.

Wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia

Po „zapisaniu” danej osoby do PPK, od każdego wypłaconego jej wynagrodzenia należy obliczyć i pobrać wpłaty do PPK. Taki obowiązek ustaje w przypadku złożenia przez uczestnika PPK skutecznej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Uczestnikiem PPK może zostać tylko „osoba zatrudniona” w rozumieniu ustawy o PPK - np. pracownik czy zleceniobiorca podlegający z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. „Zapisanie” osoby zatrudnionej do PPK powoduje, że uzyskuje ona status uczestnika PPK, którego nie traci np. w razie ustania zatrudnienia w danym podmiocie. Środki zgromadzone przez uczestnika na rachunku PPK w czasie trwania zatrudnienia pozostają na tym rachunku (są one prywatną własnością uczestnika). Gdyby były pracodawca wypłacił uczestnikowi PPK wynagrodzenie po ustaniu zatrudnienia, to również od tego wynagrodzenia oblicza i pobiera wpłaty do PPK.

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Wpłaty do PPK - ile procent?

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Uczestnik finansuje wpłatę podstawową, która wynosi 2% jego wynagrodzenia (jeśli miesięczne wynagrodzenie uczestnika PPK nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, uczestnik PPK może skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej – nawet do 0,5%). Uczestnik PPK może także finansować wpłatę dodatkową – do 2% wynagrodzenia. Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający może także finansować uczestnikowi wpłatę dodatkową – do 2,5% wynagrodzenia.

Definicja wynagrodzenia zawarta jest w ustawie o PPK. Jest to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (czyli do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Przykład Pracownik został „zapisany” do PPK w lipcu, a w sierpniu złożył pracodawcy deklarację finansowania wpłaty dodatkowej do PPK (w wysokości 2% wynagrodzenia). Poczynając od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi we wrześniu, pracodawca pobierze z jego wynagrodzenia nie tylko wpłatę podstawową (2%), ale także wpłatę dodatkową w zadeklarowanej wysokości (2%). Do sierpnia pracodawca finansował uczestnikom PPK tylko wpłatę podstawową (1,5%), ale od września - po zmianie umowy o zarządzanie PPK zawartej przez niego z instytucją finansową - będzie finansować im także wpłatę dodatkową (2,5%). Załóżmy, że pracownik będzie zatrudniony w tym podmiocie do końca września, ale w październiku (po ustaniu zatrudnienia) były pracodawca wypłaci mu jeszcze składnik wynagrodzenia. Od tego składnika były pracodawca uczestnika obliczy i pobierze finansowane przez uczestnika: wpłatę podstawową (2%) i wpłatę dodatkową (2%). Od wskazanego wyżej składnika zostaną obliczone także finansowane przez byłego pracodawcę: wpłata podstawowa (1,5%) oraz wpłata dodatkowa (2,5%). Obliczenie i pobranie wpłat do PPK nastąpi zgodnie z obowiązującymi w dacie wypłaty tego składnika wynagrodzenia deklaracjami uczestnika PPK oraz umową o zarządzanie PPK, łączącą pracodawcę z instytucją finansową. Wpłaty do PPK obliczone i pobrane od składnika wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi w październiku pracodawca przekaże do instytucji finansowej do 16 listopada (15 listopada to niedziela).

Deklaracja o rezygnacji z PPK po ustaniu zatrudnienia?

Uczestnik PPK, który nie chce, aby podmiot zatrudniający dokonywał za niego nowych wpłat do PPK, może złożyć temu podmiotowi deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Złożenie tej deklaracji nie powoduje, że dana osoba przestaje być uczestnikiem PPK - może ona później zmienić zdanie i złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK lub wniosek o dokonywanie wpłat do PPK można złożyć także po ustaniu zatrudnienia (jeśli były podmiot zatrudniający ma jeszcze wypłacić uczestnikowi PPK jakiś składnik wynagrodzenia).

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Przykład Pracownik - uczestnik PPK (46 lat) złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracownik jest zatrudniony u tego pracodawcy do końca września. Załóżmy, że pracodawca wypłaci mu jeszcze składnik wynagrodzenia w październiku. Pracownik może w każdej chwili złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Jeżeli zrobi to dopiero w październiku, ale przed wypłatą składnika wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia, to od tego składnika zostaną obliczone i pobrane wpłaty do PPK. Gdyby jednak pracodawca od października zmienił instytucję finansową, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, pracodawca nie mógłby „zapisać” byłego pracownika do PPK w nowej instytucji finansowej ani dokonać wpłat do instytucji finansowej, z którą nie łączy go już umowa o zarządzanie PPK, w związku z czym w takim przypadku od składnika wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi w październiku nie zostałyby obliczone i pobrane wpłaty do PPK.

Podstawa prawna Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 192) Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 199 ze zm.)

Autorka: Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK