Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia. Ile to procent? [Przykład]
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Jeśli były pracodawca wypłacił uczestnikowi PPK wynagrodzenie już po ustaniu zatrudnienia, od tego wynagrodzenia oblicza i pobiera wpłaty do PPK. Ile procent z wynagrodzenia pracownika stanowią wpłaty do PPK? Podajemy praktyczny przykład.
- Wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
- Wpłaty do PPK - ile procent?
- Deklaracja o rezygnacji z PPK po ustaniu zatrudnienia?
Wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
Po „zapisaniu” danej osoby do PPK, od każdego wypłaconego jej wynagrodzenia należy obliczyć i pobrać wpłaty do PPK. Taki obowiązek ustaje w przypadku złożenia przez uczestnika PPK skutecznej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Uczestnikiem PPK może zostać tylko „osoba zatrudniona” w rozumieniu ustawy o PPK - np. pracownik czy zleceniobiorca podlegający z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. „Zapisanie” osoby zatrudnionej do PPK powoduje, że uzyskuje ona status uczestnika PPK, którego nie traci np. w razie ustania zatrudnienia w danym podmiocie. Środki zgromadzone przez uczestnika na rachunku PPK w czasie trwania zatrudnienia pozostają na tym rachunku (są one prywatną własnością uczestnika). Gdyby były pracodawca wypłacił uczestnikowi PPK wynagrodzenie po ustaniu zatrudnienia, to również od tego wynagrodzenia oblicza i pobiera wpłaty do PPK.
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Wpłaty do PPK - ile procent?
Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Uczestnik finansuje wpłatę podstawową, która wynosi 2% jego wynagrodzenia (jeśli miesięczne wynagrodzenie uczestnika PPK nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, uczestnik PPK może skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej – nawet do 0,5%). Uczestnik PPK może także finansować wpłatę dodatkową – do 2% wynagrodzenia. Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający może także finansować uczestnikowi wpłatę dodatkową – do 2,5% wynagrodzenia.
Definicja wynagrodzenia zawarta jest w ustawie o PPK. Jest to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (czyli do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Pracownik został „zapisany” do PPK w lipcu, a w sierpniu złożył pracodawcy deklarację finansowania wpłaty dodatkowej do PPK (w wysokości 2% wynagrodzenia). Poczynając od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi we wrześniu, pracodawca pobierze z jego wynagrodzenia nie tylko wpłatę podstawową (2%), ale także wpłatę dodatkową w zadeklarowanej wysokości (2%). Do sierpnia pracodawca finansował uczestnikom PPK tylko wpłatę podstawową (1,5%), ale od września - po zmianie umowy o zarządzanie PPK zawartej przez niego z instytucją finansową - będzie finansować im także wpłatę dodatkową (2,5%). Załóżmy, że pracownik będzie zatrudniony w tym podmiocie do końca września, ale w październiku (po ustaniu zatrudnienia) były pracodawca wypłaci mu jeszcze składnik wynagrodzenia. Od tego składnika były pracodawca uczestnika obliczy i pobierze finansowane przez uczestnika: wpłatę podstawową (2%) i wpłatę dodatkową (2%). Od wskazanego wyżej składnika zostaną obliczone także finansowane przez byłego pracodawcę: wpłata podstawowa (1,5%) oraz wpłata dodatkowa (2,5%). Obliczenie i pobranie wpłat do PPK nastąpi zgodnie z obowiązującymi w dacie wypłaty tego składnika wynagrodzenia deklaracjami uczestnika PPK oraz umową o zarządzanie PPK, łączącą pracodawcę z instytucją finansową. Wpłaty do PPK obliczone i pobrane od składnika wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi w październiku pracodawca przekaże do instytucji finansowej do 16 listopada (15 listopada to niedziela).
Deklaracja o rezygnacji z PPK po ustaniu zatrudnienia?
Uczestnik PPK, który nie chce, aby podmiot zatrudniający dokonywał za niego nowych wpłat do PPK, może złożyć temu podmiotowi deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Złożenie tej deklaracji nie powoduje, że dana osoba przestaje być uczestnikiem PPK - może ona później zmienić zdanie i złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK lub wniosek o dokonywanie wpłat do PPK można złożyć także po ustaniu zatrudnienia (jeśli były podmiot zatrudniający ma jeszcze wypłacić uczestnikowi PPK jakiś składnik wynagrodzenia).
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Pracownik - uczestnik PPK (46 lat) złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracownik jest zatrudniony u tego pracodawcy do końca września. Załóżmy, że pracodawca wypłaci mu jeszcze składnik wynagrodzenia w październiku. Pracownik może w każdej chwili złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Jeżeli zrobi to dopiero w październiku, ale przed wypłatą składnika wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia, to od tego składnika zostaną obliczone i pobrane wpłaty do PPK. Gdyby jednak pracodawca od października zmienił instytucję finansową, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, pracodawca nie mógłby „zapisać” byłego pracownika do PPK w nowej instytucji finansowej ani dokonać wpłat do instytucji finansowej, z którą nie łączy go już umowa o zarządzanie PPK, w związku z czym w takim przypadku od składnika wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi w październiku nie zostałyby obliczone i pobrane wpłaty do PPK.
Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 192)
Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 199 ze zm.)
Autorka: Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK
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