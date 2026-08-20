Status bezrobotnego i limit czasowy: co zrobić, aby podczas wyjazdu za granicę nie zostać wyrejestrowanym?
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Bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy obowiązują limity czasowe. Co zrobić, aby podczas wyjazdu za granicę nie zostać wyrejestrowanym i nie utracić statusu bezrobotnego? Utrata statusu na podstawie art. 65 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia wiąże się z koniecznością ponownej rejestracji po powrocie.
- Jak nie stracić statusu bezrobotnego podczas wyjazdu?
- Wyjazd za granicę a zasiłek dla bezrobotnych
- Wyrejestrowanie bezrobotnego i ponowna rejestracja
- Zgłoszenie do urzędu pracy wyjadu za granicę
- EKUZ - bezpłatna dla zarejestrowanego bezrobotnego
Jak nie stracić statusu bezrobotnego podczas wyjazdu?
Sezon letni, ale nie tylko, to czas wyjazdów, w tym także podróży za granicę. Korzystają z nich także bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy. Aby nie stracić swojego statusu, powinni oni dopełnić formalności i pamiętać o limicie czasowym. Wyjaśniamy, co należy zrobić, by w przypadku wyjazdu za granicę nie zostać wyrejestrowanym. Zgodnie z art. 229 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, pobyt za granicą nie musi oznaczać utraty statusu bezrobotnego. Ważne jest przestrzeganie limitu czasowego oraz obowiązku informacyjnego, o których czytamy w ww. przepisie.
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- Limit 30 dni. Można przebywać za granicą przez łącznie 30 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego.
- Obowiązek zgłoszenia. Bezrobotny nie zostanie pozbawiony statusu, pod warunkiem że o zamierzonym pobycie zawiadomi swój powiatowy urząd pracy.
Wyjazd za granicę a zasiłek dla bezrobotnych
Warto pamiętać, że za okres zgłoszonego pobytu za granicą zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje. Wypłata świadczenia zostanie wstrzymana na czas nieobecności, ale status i ubezpieczenie zdrowotne, któremu podlegają bezrobotni pozostaną aktywne.
Wyrejestrowanie bezrobotnego i ponowna rejestracja
Choć przepisy są elastyczne, art. 65 ustawy przewiduje sankcje za niedopełnienie formalności. Starosta pozbawia statusu bezrobotnego osobę, która:
- Nie zawiadomiła urzędu o wyjeździe. Jeśli pracownik urzędu pracy uzyska informację o zagranicznym wyjeździe bezrobotnego, np. podczas wezwania na wizytę, utrata statusu nastąpi od pierwszego dnia nieobecności.
- Przekroczyła limit. Jeśli pobyt za granicą bezrobotnego potrwa dłużej niż 30 dni, pracownik urzędu pracy wykreśli bezrobotnego z ewidencji z upływem ostatniego dnia dopuszczalnego okresu.
Utrata statusu na podstawie art. 65 wiąże się z koniecznością ponownej rejestracji po powrocie. Może to oznaczać przerwę w ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego.
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Zgłoszenie do urzędu pracy wyjadu za granicę
Dzięki cyfryzacji usług urzędowych, wszelkie formalności można załatwić bez wychodzenia z domu. Również zgłoszenie wyjazdu. Korzystając z formularza na praca.gov.pl, bez podawania celu wyjazdu, można poinformować urząd pracy o pobycie za granicą. Można to także zrobić w trakcie osobistej wizyty w urzędzie. Warto pamiętać, żeby po przyjeździe do Polski skontaktować się z pracownikiem urzędu pracy, aby odnotował powrót.
EKUZ - bezpłatna dla zarejestrowanego bezrobotnego
Wśród formalności, które należy załatwić w przypadku wyjazdu za granicę jest też kwestia ubezpieczenia zdrowotnego. Jako że osoby zarejestrowane w urzędzie pracy ze statusem bezrobotnego podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, mają możliwość bezpłatnego wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Potwierdza ona prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. Warto więc zapoznać się z warunkami i zasadami korzystania z EKUZ. Dzięki niej można uniknąć kosztów leczenia w trakcie zagranicznej podróży.
Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, art. 65 ust. 1 pkt 10, art. 229 (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 620)
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