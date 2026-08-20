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Status bezrobotnego i limit czasowy: co zrobić, aby podczas wyjazdu za granicę nie zostać wyrejestrowanym?

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20 sierpnia 2026, 12:59
Zielona Linia
Zielona Linia
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
Wojciech Napora
wyrejestrowanie bezrobotnego podczas wyjazdu za granicę status limit czasowy
Status bezrobotnego i limit czasowy: co zrobić, aby podczas wyjazdu za granicę nie zostać wyrejestrowanym?
Shutterstock

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Bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy obowiązują limity czasowe. Co zrobić, aby podczas wyjazdu za granicę nie zostać wyrejestrowanym i nie utracić statusu bezrobotnego? Utrata statusu na podstawie art. 65 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia wiąże się z koniecznością ponownej rejestracji po powrocie.

Jak nie stracić statusu bezrobotnego podczas wyjazdu?

Sezon letni, ale nie tylko, to czas wyjazdów, w tym także podróży za granicę. Korzystają z nich także bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy. Aby nie stracić swojego statusu, powinni oni dopełnić formalności i pamiętać o limicie czasowym. Wyjaśniamy, co należy zrobić, by w przypadku wyjazdu za granicę nie zostać wyrejestrowanym. Zgodnie z art. 229 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, pobyt za granicą nie musi oznaczać utraty statusu bezrobotnego. Ważne jest przestrzeganie limitu czasowego oraz obowiązku informacyjnego, o których czytamy w ww. przepisie.

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  1. Limit 30 dni. Można przebywać za granicą przez łącznie 30 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego.
  2. Obowiązek zgłoszenia. Bezrobotny nie zostanie pozbawiony statusu, pod warunkiem że o zamierzonym pobycie zawiadomi swój powiatowy urząd pracy.

Wyjazd za granicę a zasiłek dla bezrobotnych

Warto pamiętać, że za okres zgłoszonego pobytu za granicą zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje. Wypłata świadczenia zostanie wstrzymana na czas nieobecności, ale status i ubezpieczenie zdrowotne, któremu podlegają bezrobotni pozostaną aktywne.

Wyrejestrowanie bezrobotnego i ponowna rejestracja

Choć przepisy są elastyczne, art. 65 ustawy przewiduje sankcje za niedopełnienie formalności. Starosta pozbawia statusu bezrobotnego osobę, która:

  1. Nie zawiadomiła urzędu o wyjeździe. Jeśli pracownik urzędu pracy uzyska informację o zagranicznym wyjeździe bezrobotnego, np. podczas wezwania na wizytę, utrata statusu nastąpi od pierwszego dnia nieobecności.
  2. Przekroczyła limit. Jeśli pobyt za granicą bezrobotnego potrwa dłużej niż 30 dni, pracownik urzędu pracy wykreśli bezrobotnego z ewidencji z upływem ostatniego dnia dopuszczalnego okresu.

Utrata statusu na podstawie art. 65 wiąże się z koniecznością ponownej rejestracji po powrocie. Może to oznaczać przerwę w ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego.

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Zgłoszenie do urzędu pracy wyjadu za granicę

Dzięki cyfryzacji usług urzędowych, wszelkie formalności można załatwić bez wychodzenia z domu. Również zgłoszenie wyjazdu. Korzystając z formularza na praca.gov.pl, bez podawania celu wyjazdu, można poinformować urząd pracy o pobycie za granicą. Można to także zrobić w trakcie osobistej wizyty w urzędzie. Warto pamiętać, żeby po przyjeździe do Polski skontaktować się z pracownikiem urzędu pracy, aby odnotował powrót.

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EKUZ - bezpłatna dla zarejestrowanego bezrobotnego

Wśród formalności, które należy załatwić w przypadku wyjazdu za granicę jest też kwestia ubezpieczenia zdrowotnego. Jako że osoby zarejestrowane w urzędzie pracy ze statusem bezrobotnego podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, mają możliwość bezpłatnego wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Potwierdza ona prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. Warto więc zapoznać się z warunkami i zasadami korzystania z EKUZ. Dzięki niej można uniknąć kosztów leczenia w trakcie zagranicznej podróży.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, art. 65 ust. 1 pkt 10, art. 229 (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 620)

oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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