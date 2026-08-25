Ważne zmiany od 22 sierpnia 2026 r. w zatrudnianiu cudzoziemców z Gruzji, Kolumbii i Wenezueli

Ważne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców z Gruzji, Kolumbii i Wenezueli obowiązują od 22 sierpnia 2026 r. Obywatele wymienionych państw przebywający w Polsce na ruchu bezwizowym nie mogą podejmować pracy.

Ważne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 2026

Od 22 sierpnia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie, na podstawie którego obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli przebywający w Polsce na ruchu bezwizowym nie mogą podejmować pracy. Wyjaśniamy, na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy zatrudniający lub planujący zatrudnić cudzoziemców z tych krajów. W ustawie o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czytamy, że cudzoziemiec może wykonywać pracę zgodnie z zezwoleniem na pracę lub oświadczeniem o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, jeżeli posiada takie zezwolenie lub oświadczenie i jest uprawniony do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. w ramach ruchu bezwizowego, chyba że jest obywatelem państwa znajdującego się w wykazie państw, których obywatele posiadający zezwolenie na pracę nie są uprawnieni do wykonywania pracy w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego.

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Rozporządzenie z 7 sierpnia 2026 r. - wykaz państw

Wykaz taki jest określany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw pracy, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub ministra właściwego do spraw zagranicznych. Dnia 7 sierpnia 2026 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazu państw, których obywatele posiadający zezwolenie na pracę nie są uprawnieni do wykonywania pracy w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego. Weszło ono w życie po 14 dniach od ogłoszenia, czyli 22 sierpnia 2026 r.

Wenezuela, Gruzja, Kolumbia

W rozporządzeniu czytamy, że do wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego nie są uprawnieni obywatele:

Boliwariańskiej Republiki Wenezueli; Gruzji; Republiki Kolumbii.

W rozporządzeniu znajduje się również przepis przejściowy, w którym czytamy, że obywatele państw wymienionych wyżej, posiadający zezwolenie na pracę, którzy w czasie pobytu na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego rozpoczęli pracę przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (przed 22 sierpnia 2026 r.), mogą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach do dnia upływu okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

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Cudzoziemcy z Wenezueli, Gruzji i Kolumbii na ruchu bezwizowym bez pracy

O czym muszą pamiętać pracodawcy?

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Cudzoziemcy z wyżej wymienionych krajów, którzy będą przebywać w Polsce po 21 sierpnia 2026 r. w ramach ruchu bezwizowego nie będą mogli podjąć pracy w ogóle. Możliwa będzie jedynie kontynuacja wcześniej rozpoczętej pracy. Jeśli jako pracodawca chcesz zatrudnić cudzoziemca, który złożył wniosek o pobyt czasowy, sprawdź jego uprawnienie do wykonywania pracy na dzień złożenia wniosku.

Tylko cudzoziemcy, którzy byli uprawnieni do pracy na dzień złożenia wniosku mogą podejmować zatrudnienie w okresie oczekiwania na decyzję pobytową. Na przykład:

Jeżeli cudzoziemiec, z wyżej wymienionych krajów, przebywał w Polsce w ramach ruchu bezwizowego przed 22 sierpnia 2026 r. i miał w tym czasie ważne zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, i wniosek złożył przed 22 sierpnia 2026 r. był uprawniony do pracy.

Jeżeli cudzoziemiec, z wyżej wymienionych krajów, przebywał w Polsce w ramach ruchu bezwizowego i wniosek o pobyt czasowy złożył po 21 sierpnia 2026 r., nie był uprawniony do pracy bez względu na to, czy miał ważne zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Wyjątek w tym przypadku stanowią cudzoziemcy (beneficjenci przepisu przejściowego), którzy rozpoczęli pracę będąc na ruchu bezwizowym i mając ważne zezwolenie na pracę przed 22 sierpnia 2026 r. Oni mogą złożyć wniosek o pobyt, będąc uprawnionymi do pracy, do końca ważności pobytu w ramach ruchu bezwizowego, nawet jeśli będzie to po 21 sierpnia 2026 r. Ich uprawnienie do pracy wynika z możliwości (przepis przejściowy) kontynuowania pracy (na ruchu bezwizowym) po 21 sierpnia 2026 r.

Ważne Brak uprawnienia do podjęcia pracy w ramach pobytu na ruchu bezwizowym nie oznacza, że cudzoziemcom z Gruzji, Kolumbii i Wenezueli nie można powierzyć pracy w Polsce. Obywatele tych krajów nadal mogą być zatrudniani w naszym kraju w ramach standardowej procedury powierzania pracy cudzoziemcom (z wyłączeniem powierzania pracy na ruchu bezwizowym).

Wniosek o pobyt czasowy cudzoziemca

Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce w ramach ruchu bezwizowego i rozpoczął pracę przed 22 sierpnia 2026 r. może ją kontynuować do końca pobytu (90 dni) na ruchu bezwizowym. Może też złożyć wniosek o pobyt czasowy w Polsce. Jeżeli zdążył złożyć wniosek o pobyt czasowy w czasie uprawnienia do pracy, może pracować w trakcie oczekiwania na decyzję (mając ważne zezwolenie na pracę, chyba że jest z tego obowiązku zwolniony). Jeżeli wniosek o pobyt czasowy złożył w momencie braku uprawnienia do pracy, pracę będzie mógł podjąć dopiero po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy. Cudzoziemiec może wyjechać do swojego kraju i w polskim konsulacie ubiegać się o wizę pracowniczą (cel wydania 06).