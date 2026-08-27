REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Jakie kody uprawniają do wyższego dofinansowania z PFRON? [KWOTY 2026]

Jakie kody uprawniają do wyższego dofinansowania z PFRON? [KWOTY 2026]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 sierpnia 2026, 15:40
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Jakie schorzenia uprawniają do wyższego dofinansowania?
Jakie schorzenia uprawniają do wyższego dofinansowania?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kwota dofinansowania, jaką może uzyskać pracodawca, zależy nie tylko od stopnia niepełnosprawności, ale również od rodzaju schorzenia. Które kody uprawniają do wyższego dofinansowania? Jakie kwoty obowiązują w 2026 roku?

Prawa pracownika z niepełnosprawnością

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie zawsze skutkuje tym, iż osoba je posiadająca nie może wykonywać pracy. Zgodnie z przepisami nawet zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

REKLAMA

REKLAMA

  • przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  • wykonywania pracy zdalnej.

Co istotne, przepisy przewidują szereg uprawnień dla pracowników z niepełnosprawnością takich jak przykładowo krótszy czas pracy czy dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Zobacz również:

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika [KWOTY 2026]

Wsparcie przewidziano również dla pracodawców zatrudniających pracowników z niepełnosprawnościami. Szczegóły w tym zakresie określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Otóż pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Co do zasady miesięczne dofinansowanie do przysługuje w kwocie:

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

575 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Pamiętajmy, iż taka dopłata nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Ponadto dofinansowania nie można otrzymać na m.in. pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Autopromocja

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Sprawdź

Schorzenia specjalne i kody niepełnosprawności z wyższym dofinansowane PFRON

W przypadku określonych schorzeń ustawodawca przewidział zwiększone kwoty dofinansowań. Stanowi o tym art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych kwotę miesięcznego dofinansowania zwiększa się o:

• 1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

• 1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

• 690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty wyższego dofinansowania obowiązujące w 2026 r. dla poszczególnych schorzeń prezentuje poniższa tabela:

Stopień niepełnosprawności

Symbol przyczyny niepełnosprawności

Kwota miesięcznego dofinansowania

znaczny

01-U, 02-P, 04-O, 06-E, 12-C

4140 zł

umiarkowany

01-U, 02-P, 04-O, 06-E, 12-C

2585 zł

lekki

01-U, 02-P, 06-E, 12-C

1265 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 884)

Powiązane
Nowe kwoty w PFRON od 1 września 2026 r. Niższe kryteria i dofinansowania
Nowe kwoty w PFRON od 1 września 2026 r. Niższe kryteria i dofinansowania
PFRON, PCPR, PUP i brak środków. Niełatwo o utworzenie miejsca pracy dla OzN
PFRON, PCPR, PUP i brak środków. Niełatwo o utworzenie miejsca pracy dla OzN
Schorzenia specjalne i szczególne PFRON. Kody i kwoty w 2026 roku
Schorzenia specjalne i szczególne PFRON. Kody i kwoty w 2026 roku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Syndrom oszusta w pracy dotyka ambitnych i sprawia, że nie proszą o awans i podwyżki. Jak się go pozbyć?
27 sie 2026

Syndrom oszusta w pracy to błędne przekonania poznawcze i podważanie swoich umiejętności, wiedzy oraz sukcesów. Okazuje się, że dotyka ambitnych i utalentowanych pracowników. Sprawia, że nie proszą oni o awans i podwyżki. Jak się go pozbyć?
Cukrzyca w pracy dot. nawet 2 mln pracowników w Polsce. Czy trzeba informować pracodawcę? Można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności? Jak wspierać chorych? [Wywiad]
27 sie 2026

Cukrzyca w pracy może dotyczyć nawet 2 mln pracowników w Polsce. Czy trzeba informować pracodawcę o przewlekłej chorobie? Czy możliwe jest otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności z powodu cukrzycy? Jak wspierać chorych w miejscu pracy? Na pytania odpowiada Monika Kaczmarek, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Wrzesień 2026. Kalendarz do druku [PDF]
26 sie 2026

Pobierz kalendarz września 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. We wrześniu jest 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w tym miesiącu? Wydrukuj i zaplanuj kolejny miesiąc.
Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia. Ile to procent? [Przykład]
26 sie 2026

Jeśli były pracodawca wypłacił uczestnikowi PPK wynagrodzenie już po ustaniu zatrudnienia, od tego wynagrodzenia oblicza i pobiera wpłaty do PPK. Ile procent z wynagrodzenia pracownika stanowią wpłaty do PPK? Podajemy praktyczny przykład.

REKLAMA

Zawody deficytowe: spawacze, ślusarze, elektrycy, operatorzy specjalistycznych maszyn i kierowcy mają przewagę negocjacyjną
26 sie 2026

Najwięcej rekrutacji pracowników fizycznych jest w magazynach i zakładach produkcyjnych, a jednocześnie pracodawcy zgłaszają wciąż duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających konkretne kwalifikacje. Zawody deficytowe takie jak spawacze, ślusarze, elektrycy, operatorzy specjalistycznych maszyn i kierowcy mają dziś przewagę negocjacyjną. Dlaczego rezygnują w trakcie rekrutacji?
Po 60 roku życia przeciętna dopłata 1 tys. zł miesięcznie dla matki czwórki dzieci. Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające? [Przykłady]
26 sie 2026

Przeciętna dopłata 1 tys. zł miesięcznie dla matki czwórki dzieci należy się po 60 roku życia. Komu dokładnie i w jakiej wysokości przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Oto kilka praktycznych przykładów.
Ważne zmiany od 22 sierpnia 2026 r. w zatrudnianiu cudzoziemców z Gruzji, Kolumbii i Wenezueli
25 sie 2026

Ważne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców z Gruzji, Kolumbii i Wenezueli obowiązują od 22 sierpnia 2026 r. Obywatele wymienionych państw przebywający w Polsce na ruchu bezwizowym nie mogą podejmować pracy.
Umowa B2B czy etat? Podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy najistotniejszym elementem umowy o pracę. Interpretacja indywidualna GIP nr 4
24 sie 2026

Interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy Janusza Krasonia nr 4 z dnia 29 lipca 2026 r. - czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny stanowi stosunek pracy w rozumienia art. 22 § 1 Kodeksu pracy? Najistotniejszym elementem odróżniającym umowę o pracę od umowy zlecenia jest podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy, czyli wydawanie przez pracodawcę bezpośrednich, wiążących poleceń dotyczących bieżącego wykonywania zadań, co tym samym stanowi cechę charakterystyczną dla kierownictwa typowego dla stosunku pracy.

REKLAMA

Migrena w pracy: co robić, gdy nie można pracować? Czy można otrzymać L4? Informacje dla chorego, współpracowników i pracodawcy [Wywiad]
27 sie 2026

Migrena w pracy to problem nawet 6 mln Polaków, a 750 tys. osób zmaga się z ciężką, przewlekłą postacią tej choroby. Co robić, gdy migrena nie pozwala pracować? To pytanie do chorego, współpracowników i pracodawcy. Na pytania odpowiada Ewa Pol z Fundacja Zdrowie i Edukacja Ad Meritum.
Pracodawcy mają tylko kilka miesięcy na przygotowanie się do nowych przepisów BHP
22 sie 2026

Pracodawcy mają tylko kilka miesięcy na przygotowanie się do nowych przepisów BHP dotyczących pracy w wysokich temperaturach. Regulacje wchodzą w życie w styczniu 2027 r. Które branże będą nimi najbardziej dotknięte? Co powinni już teraz robić zatrudniający?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA