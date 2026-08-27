Jakie kody uprawniają do wyższego dofinansowania z PFRON? [KWOTY 2026]
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Kwota dofinansowania, jaką może uzyskać pracodawca, zależy nie tylko od stopnia niepełnosprawności, ale również od rodzaju schorzenia. Które kody uprawniają do wyższego dofinansowania? Jakie kwoty obowiązują w 2026 roku?
- Prawa pracownika z niepełnosprawnością
- Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika [KWOTY 2026]
- Schorzenia specjalne i kody niepełnosprawności z wyższym dofinansowane PFRON
Prawa pracownika z niepełnosprawnością
Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie zawsze skutkuje tym, iż osoba je posiadająca nie może wykonywać pracy. Zgodnie z przepisami nawet zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:
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- przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
- wykonywania pracy zdalnej.
Co istotne, przepisy przewidują szereg uprawnień dla pracowników z niepełnosprawnością takich jak przykładowo krótszy czas pracy czy dodatkowy urlop wypoczynkowy.
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika [KWOTY 2026]
Wsparcie przewidziano również dla pracodawców zatrudniających pracowników z niepełnosprawnościami. Szczegóły w tym zakresie określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Otóż pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Co do zasady miesięczne dofinansowanie do przysługuje w kwocie:
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• 2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
• 1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
• 575 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Pamiętajmy, iż taka dopłata nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Ponadto dofinansowania nie można otrzymać na m.in. pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Schorzenia specjalne i kody niepełnosprawności z wyższym dofinansowane PFRON
W przypadku określonych schorzeń ustawodawca przewidział zwiększone kwoty dofinansowań. Stanowi o tym art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych kwotę miesięcznego dofinansowania zwiększa się o:
• 1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
• 1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
• 690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Kwoty wyższego dofinansowania obowiązujące w 2026 r. dla poszczególnych schorzeń prezentuje poniższa tabela:
Stopień niepełnosprawności
Symbol przyczyny niepełnosprawności
Kwota miesięcznego dofinansowania
znaczny
01-U, 02-P, 04-O, 06-E, 12-C
4140 zł
umiarkowany
01-U, 02-P, 04-O, 06-E, 12-C
2585 zł
lekki
01-U, 02-P, 06-E, 12-C
1265 zł
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 884)
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