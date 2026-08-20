Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnej zmianie dla osób pobierających tzw. renty wdowie. Teraz drugie świadczenie wynosi 15% jego wartości., a od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie do 25%.

Kto ma prawo do tzw. renty wdowiej?

Renta wdowia funkcjonuje od 1 lipca 2025 roku. Tak naprawdę jest to potoczna nazwa świadczeń w zbiegu, które przysługują niektórym wdowom i wdowcom uprawnionym do renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca takie świadczenia wdowom lub wdowcom, którzy:

• osiągnęli wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn),

• pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,

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• nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku niewcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,

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• nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Jak można łączyć rentę rodzinną po zmarłym małżonku i własne świadczenie?

Obecnie uprawniona osoba może wybrać jeden z dwóch wariantów łączenia renty rodzinnej po zmarłym małżonku i własnego świadczenia emerytalno-rentowego:

• 100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia,

• 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej.

Ale uwaga! Istnieje maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną. Suma świadczeń nie może bowiem przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to kwota 5935,47 zł brutto. Jeśli łączna kwota świadczeń przekroczy ten limit, to ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia.

Co się zmieni od 1 stycznia 2027 roku?

Od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%. Jak podkreśla ZUS, to oznacza jeszcze wyższe wypłaty dla wdów i wdowców.

Ważne „Przeciętna wypłata świadczenia w ramach renty wdowiej wyniosła w czerwcu 3949,43 zł. Średnia kwota wynikająca z doliczenia 15% drugiego świadczenia to 379,10 zł. Dla wielu osób oznacza to więc dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie” – informuje ZUS w swoim komunikacie.

Osoby zainteresowane rentą wdowią mogą skorzystać z narzędzi dostępnych na stronie internetowej ZUS: ankiety oraz kalkulatora renty wdowiej.

Źródło: https://www.zus.pl/-/renta-wdowia.-dzi%C5%9B-15-od-przysz%C5%82ego-roku-ju%C5%BC-25-?redirect=%2F/